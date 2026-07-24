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В Ярославской области снизилось число обращений из-за укусов клещей

В Ярославской области за период с 13 по 19 июля за медицинской помощью обратились 160 человек из-за укусов клещей. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Отмечается, что число обращений снизилось. Неделей ранее, в период с 6 по 12 июля, за медицинской помощью обратились 252 человека.

Традиционно лидером по числу обращений остается Ярославль: за прошедшую неделю зафиксировано 56 случаев укусов клещей. Еще 36 фактов зафиксировано в Рыбинске, 19 — в Угличском округе. Из 160 пострадавших 14% — дети.

Алла Чижова

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