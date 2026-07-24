УФАС нашло ограничение конкуренции на похоронном рынке в Ярославской области

Ярославское УФАС признало администрацию Гаврилов-Ямского муниципального округа Ярославской области и ООО «Ритуал» нарушившими антимонопольное законодательство. Об этом сообщили в антимонопольном органе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Администрация и учрежденное ею ООО заключили соглашение, которое дало «Ритуалу» преимущества для оказания ритуальных услуг.

«Администрация фактически передала ООО "Ритуал" полномочия по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении участков земли для захоронения и подзахоронения. Орган местного самоуправления отказался самостоятельно выполнять эти функции, направляя граждан в специализированную службу»,— сообщили в Ярославском УФАС.

По мнению органа, такое положение создало для ООО доступ к информации об умерших и их родственниках, а также возможность влиять на выбор исполнителя ритуальных услуг. В частности, копкой могил на территории кладбищ Гаврилов-Яма занимался только «Ритуал».

«Предприниматели, пытавшиеся конкурировать на этом рынке, не могли получить разрешения на захоронение и были вынуждены обращаться к обществу для оказания данной услуги. Такая схема ограничила доступ других хозяйствующих субъектов на рынок и фактически устранила конкуренцию»,— дополнили в УФАС.

Антимонопольный орган признал администрацию округа и ООО «Ритуал» нарушившими закон о защите конкуренции. Планируется возбуждение административного дела по статье 14.32 КоАП РФ.

Антон Голицын