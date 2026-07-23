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В Калининграде задержали кандидата от «Яблока» Антона Гендриксона

В Калининграде задержан кандидат от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы и Законодательного собрания региона Антон Гендриксон. Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики по статье 20.3 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе партии.

Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики

Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Ему вменяют демонстрацию экстремистской символики

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Со слов господина Гендриксона, его доставили в отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда. Причины возбуждения административного дела пока неизвестны. К кандидату направился адвокат.

Господин Гендриксон — общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблока» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму IX созыва.

Карина Дроздецкая

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