В Петербурге поручили сократить сроки отключения горячей воды

Теплоснабжающим организациям Петербурга поручили сокращать сроки плановых отключений горячей воды до минимально возможных. Об этом 23 июля во время прямой линии сообщил вице-губернатор Сергей Кропачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В некоторых домах горячую воду уже отключают от одного до четырех дней

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В некоторых домах горячую воду уже отключают от одного до четырех дней

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, около 5 тыс. домов в этом году удалось перевести на систему, при которой горячую воду отключают на срок от одного до четырех дней вместо стандартных двух недель.

Господин Кропачев отметил, что такой формат применяется там, где это позволяет состояние сетей. При необходимости масштабной замены труб или проведения сложных ремонтных работ сроки отключений могут быть увеличены.

Он добавил, что износ теплосетей компании «Теплосеть» превышает 50%, поэтому часть участков требует обновления.

Карина Дроздецкая