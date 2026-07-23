Трофеи «Зенита» выставят в Лахта Центре

25 июля в атриуме Лахта центра петербуржцы смогут увидеть два трофея, завоеванных «Зенитом» в прошлом сезоне, — кубок чемпионов РПЛ и суперкубок России. Об этом сообщили в пресс-службе «Лахта Центра».

Выставку приурочили к первому матчу сине-бело-голубых в новом чемпионате страны. Для гостей организуют фотозону, где можно будет сделать снимки с трофеями.

Суперкубок России «Зенит» завоевал 19 июля, обыграв «Спартак» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Победа стала для петербургского клуба 11-й в истории турнира.

Карина Дроздецкая