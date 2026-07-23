В Калининском и Петродворцовом районах ограничат движение из-за дорожных работ

С 25 июля в Калининском и Петродворцовом районах Петербурга введут временные ограничения движения транспорта в связи с ремонтом дорог, сообщили в официальном Telegram-канале комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения начнут вводить с 25 июля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Ограничения начнут вводить с 25 июля

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Калининском районе до 12 августа будет ограничено движение по площади Калинина, включая прилегающие перекрестки. Также 25 июля закроют проезд по Светлановскому проспекту от улицы Академика Байкова до проспекта Луначарского, включая перекресток с Северным проспектом. Кроме того, ограничения введут на перекрестках Светлановского проспекта с проспектом Луначарского и Учительской улицей, а также на участке от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта.

В Петродворцовом районе с 25 июля по 10 августа, а также с 11 по 14 августа в ночное время ограничат движение по Гостилицкому шоссе в Петергофе — от улицы Шахматова до границы города. Работы будут сопровождаться поэтапным закрытием сквозного движения на перекрестках с прилегающими улицами.

Актуальная информация обо всех дорожных ограничениях опубликована на карте ГАТИ. Водителей просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на схемы объезда.

Карина Дроздецкая