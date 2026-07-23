В Петербурге создали робота-снегоуборщика для работы при –40 °C

Инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого успешно испытали полностью автономный роботизированный комплекс для уборки снега «Объект 314». Техника подтвердила работоспособность в условиях, максимально приближенных к арктическим, — при температуре –40 °C, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного По расчетам разработчиков, использование 60 таких машин позволит сократить затраты на уборку снега в четыре раза Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Смольного По расчетам разработчиков, использование 60 таких машин позволит сократить затраты на уборку снега в четыре раза Фото: Пресс-служба Смольного

Комплекс разработан на базе СПбПУ при поддержке программы «Приоритет-2030». Робот способен работать до восьми часов без подзарядки, оснащен системой автономной навигации, а оператор может контролировать его работу удаленно и при необходимости взять управление на себя.

По расчетам разработчиков, использование 60 таких машин позволит сократить затраты на уборку снега в четыре раза за сезон и сэкономить около 1,2 млрд рублей за восемь лет эксплуатации. Сейчас специалисты готовятся к этапу опытной эксплуатации, после которого разработку планируют вывести в серийное производство.

Карина Дроздецкая