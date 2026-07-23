Для театра Комиссаржевской закупят новый планшет сцены почти за 19 млн рублей после пожара

Театр имени В. Ф. Комиссаржевской объявил закупку нового планшета сцены и откидного люка после июльского пожара. Информация опубликована 23 июля на портале госзакупок. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большая часть суммы — 17,2 млн рублей — предусмотрена на изготовление и установку планшета сцены

Фото: Олег Карузов Большая часть суммы — 17,2 млн рублей — предусмотрена на изготовление и установку планшета сцены

Фото: Олег Карузов

Начальная стоимость контракта составляет 18,8 млн рублей. Из этой суммы 17,2 млн рублей предусмотрено на изготовление и установку нового планшета сцены, еще 1,53 млн рублей — на откидной люк в планшете сцены на петлях.

Ранее театр пострадал при пожаре, который произошел 9 июля. Тогда, по данным МЧС, на сцене загорелись планшет и декорации на площади около 50 кв. метров. После ликвидации возгорания в театре сообщили, что пожар не затронул зрительный зал, однако спектакли были временно перенесены.

Карина Дроздецкая