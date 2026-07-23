Васильевский остров стал лидером по спросу на жилье бизнес-класса в Петербурге

Василеостровский район сохранил лидерство по спросу на жилье бизнес-класса в Петербурге по итогам первого полугодия 2026 года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на него пришлось 47% всех продаж в этом сегменте, а также более 40% текущего предложения.

Всего на начало июля в продаже находилось 295 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, или 5,4 тыс. квартир. За полгода объем предложения вырос на 7%, однако на рынок вышло лишь 98 тыс. кв. м нового жилья — около четверти от показателя аналогичного периода прошлого года.

За январь-июнь в Петербурге продали 1,3 тыс. квартир бизнес-класса общей площадью 70,3 тыс. кв. м. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Вторым по популярности районом стал Адмиралтейский, на который пришлось 19% спроса.

По данным аналитиков, большинство покупателей такого жилья продолжают выбирать рассрочку — на нее пришлось 55–60% сделок. Доля ипотеки составила 30–35%. Средняя стоимость квадратного метра жилья бизнес-класса в Петербурге к началу июля достигла 532,2 тыс. рублей, увеличившись с начала года на 6%.

Карина Дроздецкая