«Мы с самого начала выбрали себе кредо — помогать всем, кто в этом нуждается»

За плечами Германа Владимирова свыше десятка крупных благотворительных проектов: от патриотических концертов и выставок до регулярной отправки гуманитарной помощи бойцам СВО, а также создание патриотического центра «Ленинградский доброволец» и Музея Новороссии. О том, как начался этот непростой и долгий путь, об уникальном подходе к благотворительности и о том, как один человек может стать локомотивом целого волонтерского движения, Герман Владимиров рассказал в интервью Social Report.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

SOCIAL REPORT: Вы занимаетесь благотворительностью уже более 13 лет. Как вы вступили на этот путь и какими были ваши первые шаги?

ГЕРМАН ВЛАДИМИРОВ: Все началось еще в 2013 году. Какое-то время мы с моими друзьями и знакомыми действовали просто как энтузиасты-волонтеры: собирали гуманитарную помощь, складировали ее в обычной съемной квартире. Но настоящий масштаб наша работа начала обретать в 2015 году, когда мне пришла в голову идея создать Музей Новороссии. Понемногу дело двигалось, и со временем музей стал своего рода штабом нашего движения. А вскоре появился патриотический центр «Ленинградский доброволец», что позволило нашей деятельности выйти на совершенно новый уровень.

SR: Обычно благотворительные организации сосредотачиваются на каком-то одном направлении деятельности. Вы же выбрали максимально широкий охват: от проведения выставок рисунков детей Донбасса до издания книг, организации тематических экскурсий по местам воинской славы Ленобласти и автомобильных пробегов. Чем обусловлен такой подход?

Г. В.: Я изначально, еще на этапе создания своего волонтерского движения, понимал, что это должен быть не рядовой проект, а, если выражаться бизнес-языком, благотворительный холдинг. В таком деле, как патриотическая работа, патриотическое воспитание, важно использовать весь спектр доступных инструментов, все формы медиа, стремиться к как можно более массовому охвату.

Что же касается того, как рождаются новые форматы, то для этого есть разные способы. Например, большое внимание у нас уделяется информационным поводам: памятным датам, историческим событиям и так далее. Так, мы регулярно проводим мероприятия 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, связанный с трагическими событиями в Беслане в 2003 году. 1 июля, в День ветерана боевых действий, обязательно готовим тематическую программу, 9 мая, 22 июня.

Во-вторых, идеи регулярно приходят извне: от самих волонтеров, от бойцов, от представителей профильных комитетов, просто от неравнодушных людей, которые в курсе нашей работы. И ни одну такую стороннюю инициативу мы не оставляем без внимания.

SR: Как за восемь лет изменился ваш подход к благотворительности? Как сегодня выглядит и работает выстроенная вами система?

Г. В.: Восемь лет — серьезный срок, вы правы. За это время нам удалось наладить сотрудничество с целым рядом крупных компаний, развернуть активную работу в сфере просветительской и культурной деятельности. Мы проводим музыкальные фестивали и спортивные соревнования, музей, опять же, живет и развивается. Что же касается именно благотворительного аспекта, то поскольку мы сейчас уже отправляем гуманитарную помощь целыми фурами, нам даже в какой-то момент пришлось выстроить собственную систему логистики: когда с точек сбора все необходимое направляется в хабы, там концентрируется и оттуда уже уезжает на фронт. Эту систему сейчас постепенно берут на вооружение другие благотворительные организации, потому что она позволяет сделать поставки оперативными и регулярными.

Если же говорить в целом, то мы с самого начала выбрали себе кредо — помогать всем, кто в этом нуждается. Я опасался заниматься ранеными, поскольку это огромная ответственность и большие риски. Но нам пришел запрос на помощь от Александровской больницы. Мы выделили ей волонтеров. Сейчас наши волонтеры работают там каждый день, оказывают все необходимое содействие. То же самое и с юридической помощью. К нам регулярно обращались и обращаются по поводу выплат, оформления инвалидности, наследственным делам. Пришлось заниматься и этим. Поэтому нельзя сказать, что мы сосредоточены на чем-то одном. Просьба о помощи может прийти откуда угодно.

SR: Вы также тесно сотрудничаете с администрацией Ленинградской области и являетесь лауреатом губернаторской премии «#Команда 47». Какие возможности для вас открыло это сотрудничество?

Г. В.: С администрацией Ленобласти действительно мы сотрудничаем с 2017 года, и ее помощь сыграла огромную роль в становлении нашей организации и вообще в любых патриотических начинаниях. Я, например, еще до начала СВО обращался к Александру Дрозденко с предложением отвезти на Донбасс учебники по русскому языку и литературе — и он проникся этой идеей и дал соответствующие поручения комитету по образованию. Комитет общественных коммуникаций Ленобласти много для нас сделал. И я скажу вам честно: я горжусь тем, что и мы сами, и все наши проекты непосредственно связаны с Ленинградской областью. И все наши подопечные знают, что ленинградцы никого не делят на «своих» и «чужих» и помогают каждому, кто в этом нуждается.

SR: Как вы планируете развивать благотворительное направление в дальнейшем? Есть ли уже программа действий на ближайшее будущее?

Г. В.: Сейчас благотворительные движения в принципе переживают непростые времена. Некоторые небольшие организации и вовсе были вынуждены поставить работу на паузу. Мы же сейчас, напротив, стараемся увеличивать объемы, чтобы все эти негативные процессы как-то компенсировать. Приняли решение, например, что будем отправлять гуманитарные грузы не раз в месяц, а два раза. Кроме того — это, опять же, к вопросу о новых форматах — совсем скоро мы в честь Года единства народов проведем в Ленинградской области торжественную закладку капсулы времени. Это очень старая и, на мой взгляд, очень добрая и важная традиция, которая появилась еще в Советском Союзе, но с тех пор оказалась несколько подзабыта. Мы уже подготовили послания новому поколению, которому предстоит эту капсулу открыть в 2050 году. Хотим через них подчеркнуть и передать дальше, в будущее, идею единства, разнообразия и многонациональности России и показать, как можно добиваться больших целей, если работать сообща.

Николай Козин