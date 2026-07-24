Инвестиционная география: от промышленных кластеров до культурной специфики

С 442 млрд до почти 1,6 трлн рублей выросли инвестиции в основной капитал в Ленинградской области с 2021 по 2025 год. А в перспективе до 2036 года этот показатель может увеличиться до 1,7 трлн рублей. Каждый год регион прибавляет в объемах инвестиций примерно треть, что соответствует динамике лучших экономик мира. О том, как складывается «инвестиционная география» Ленинградской области и какими инструментами пользуются муниципалитеты для обеспечения сторонним финансированием наиболее важных и значимых социальных проектов — в материале Social Report.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти есть удачные примеры, когда бизнес активно вовлечен в благоустройство и создание объектов социальной инфраструктуры

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ В Ленобласти есть удачные примеры, когда бизнес активно вовлечен в благоустройство и создание объектов социальной инфраструктуры

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

«Фундамент» социальных обязательств

По данным администрации Ленинградской области, в 2025 году объем инвестиций в основной капитал превысил 1,5 трлн рублей. В структуре инвестиций безусловным лидером стала обрабатывающая промышленность, аккумулировавшая 71,5% всех вложений. На втором месте расположились логистика и хранение (10,1%), третье и четвертое места заняли энергетика и операции с недвижимостью (5 и 4,6% соответственно).

«Развитие инвестиционной активности в регионе является одним из ключевых приоритетов нашей работы. Новые инвестиции приносят налоговые поступления, которые помогают решать важнейшие задачи: региональный бюджет почти на 70% состоит из социальных обязательств — это новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, дороги и объекты благоустройства»,— отмечает вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мищеряков.

Серьезную динамику Ленинградская область за последние годы показала и в развитии социального предпринимательства. Если в 2020 году в регионе было всего несколько десятков социальных предприятий, то сегодня их уже сотни, говорит вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Елена Дюкарева.

«За этими цифрами стоят люди, команды, компании, проекты, которые работают в образовании, уходе, реабилитации, трудоустройстве, поддержке семей, пожилых людей, ветеранов, людей с инвалидностью, локальных сообществ,— делится госпожа Дюкарева.— Проявлением этого, в частности, является активное создание в регионе структур Территориального общественного самоуправления (ТОС) как аккумулятора реализации социальных инициатив конкретных территорий Ленобласти».

Если говорить про «инвестиционную географию» Ленинградской области, то здесь, по словам господина Мищерякова, выделить какие-то особо отличающиеся районы или муниципальные образования крайне трудно: взаимодействие власти и бизнеса на сегодняшний день удалось наладить таким образом, что крупные и значимые проекты, в том числе в области социального партнерства, охватывают практически всю территорию региона.

«Активное сотрудничество местных властей с бизнесом по социальным проектам идет в каждом муниципальном образовании. Такое взаимодействие взаимовыгодно: бизнес получает комфортную среду для работы, а жители — новые социальные объекты и рабочие места»,— подчеркивает собеседник издания.

С другой стороны, официальная статистика позволяет предположить, что значимая доля проектов сконцентрирована вокруг крупных и мощных промышленных, сельскохозяйственных, инфраструктурных и иных кластеров. Так, сам Егор Мищеряков отдельно выделяет Волховский район, где работает компания «ФосАгро».

«Первое соглашение с компанией наш регион подписал более десяти лет назад — в 2014 году на Петербургском международном экономическом форуме,— вспоминает вице-губернатор.— На сегодняшний день организация реализует масштабные социальные программы, поддерживая образовательные учреждения — Волховский многопрофильный техникум и детский сад, развивает программу "ФосАгро-школа" и проект ДРОЗД ("Детям России — образование, здоровье и духовность"), в спортивных секциях и творческих студиях которого занимается каждый четвертый школьник Волхова. Также "ФосАгро" активно участвует в благоустройстве городских территорий, помогая создавать комфортную городскую среду, оказывает поддержку учреждениям культуры и Волховской межрайонной больнице».

Другой пример — Кингисеппский район и компания «ЕвроХим» (юрлицо оператора терминала по перевалке аммиака «Порт Фавор» в Усть-Луге), при поддержке которой созданы тематические классы на базе средней школы №1 и группы в Кингисеппском колледже технологии и сервиса. В Ломоносовском районе АО «Филип Моррис Ижора» взяло на себя обязательства по благоустройству двух особо охраняемых природных территорий: заказника «Лебяжий» и природного ландшафта «Поляна Бианки». В Гатчинском районе работает один из заводов группы компаний «Систэм Электрик», которая организовала поддержку социальных проектов ленинградцев через конкурс грантов.

«Также можно выделить стратегические инициативы в сфере промышленного развития и портовой инфраструктуры, масштабные инвестиции в перерабатывающие производства и строительство второй очереди Ленинградской АЭС-2,— добавляет Егор Мищеряков.— Среди крупных проектов, создающих новые рабочие места,— строительство распределительных складов для федеральных ритейлеров и маркетплейсов, а также модернизация производства "Апатит" в Волхове».

Историческое наследие и запрос на сохранение традиций

Как отмечает председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен, география социальных инвестиций зависит от целого ряда факторов: от плотности населения в том или ином районе до наличия каких-либо уникальных социокультурных особенностей.

«В числе таких точек притяжения можно выделить, например, Подпорожский район. Там невысокая плотность населения, нет крупного производства, зато есть уникальное культурное наследие — вепсская культура, которая становится центром притяжения для жителей и туристов, формирует запрос на сохранение традиций,— поясняет госпожа Путронен.— В целом мы видим: где складывается сообщество — вокруг бизнеса, места силы или общей идеи,— там начинается рост социальной активности и инвестиций. И это важный сигнал для нас. Неравномерность не означает провал — скорее показывает, где есть потенциал и где нужна дополнительная поддержка».

Помимо прямых вложений, существенный пласт социальных инвестиций обеспечивает грантовая поддержка и прежде всего — грант губернатора Ленобласти, предоставляющий субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). Только в 2025 году посредством СО НКО удалось привлечь в региональные муниципалитеты свыше 400 млн рублей для реализации более чем 400 разнообразных проектов.

Грантовыми инструментами активно пользуется и бизнес. Так, компания «Хакель», занимающаяся разработкой электрического оборудования, помимо прямой адресной благотворительности, приняла решение выступить партнером конкурса грантов губернатора.

«Мы заключили соглашение с правительством, выделили деньги в бюджет конкурса, самостоятельно выбрали победителя — им стал проект "Фронтовой обед 47", волонтеры которого занимаются приготовлением и доставкой домашней еды для участников специальной военной операции»,— рассказывает начальник отдела маркетинга АО «Хакель» Виктория Килиминская.

База проектов и поддержка «вдолгую»

Таким образом, можно констатировать, что в Ленинградской области сложилась устойчивая и всесторонняя система поддержки социальных инвестиций. Однако, отмечают эксперты, в ней есть и пути для дальнейшего совершенствования.

«Во-первых, необходимо развивать общую базу качественно подготовленных и проверенных социальных проектов. Бизнесу нужен понятный выбор инициатив с конкретным бюджетом, сроками, целевой аудиторией и ожидаемыми результатами,— подчеркивает Елена Дюкарева.— Во-вторых, требуется единый подход к оценке социального эффекта: важно оценивать количество благополучателей, доступность созданных услуг, устойчивость результата после завершения финансирования, территориальный охват и изменения, которые проект принес конкретным людям или муниципалитету».

Наконец, по словам госпожи Дюкаревой, необходимо расширять участие малых и средних компаний, а также увеличивать число долгосрочных программ. «Наиболее значимый эффект достигается там, где компания не ограничивается разовой помощью, а сопровождает проект в течение нескольких лет, участвует в его развитии и помогает успешной практике выйти за пределы одного муниципалитета»,— заключает она.

Николай Козин