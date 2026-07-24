«Мы — это не только современное производство, но и добрый сосед»

Как создать репутацию надежного работодателя, зачем бизнесу заниматься организацией городских фестивалей и как экскурсии на производство связаны с привлекательностью не только самого предприятия, но и региона в целом, в интервью Social Report рассказал директор морского терминала «Порт Фавор» в Усть-Луге Игорь Липинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

SOCIAL REPORT: Терминалу всего полтора года, но он уже успел создать себе репутацию не только надежного работодателя, но и верного помощника города Кингисеппа. Как вы смогли это сделать за столь короткий срок?

ИГОРЬ ЛИПИНСКИЙ: Первая очередь терминала была запущена действительно полтора года назад, 13 декабря 2024 года, но наша благотворительная деятельность началась гораздо раньше — еще в 2023 году. Ведь когда терминал строился, о нем никто ничего не знал. А горожанам при этом было, конечно, интересно, что это такое, в чем особенность этого терминала и как в результате изменится их жизнь. Поэтому мы решили не ждать открытия, а начать общение с городом: с администрацией, с местными сообществами.

SR: С кем познакомились сначала?

И. Л.: С Мастерской новых возможностей — представительством фонда «Место под солнцем», где адаптируют молодых людей с особенностями развития и с ограниченными возможностями к полноценной жизни в обществе. В канун Нового года мы предложили им изготавливать елочные игрушки: за это каждый из них получил определенное вознаграждение, на которое родители купили подарки, о которых мечтали их «взрослые дети». Тем самым мастерская подарила «особенным» людям возможность обучиться прикладным творческим профессиям, а наш терминал внес вклад в развитие их потенциала и подчеркнул ценность их труда.

SR: А зачем это нужно бизнесу? Ведь это даже не вклад в будущих сотрудников.

И. Л.: Мы формируем нашу репутацию, хотим показать, что мы — это не только современное производство, но еще и добрый сосед, который растет и развивается вместе с регионом. А формировать репутацию исключительно на выгоде неправильно. Поэтому мы выбрали другой путь, чтобы поднять общественную значимость терминала. Конечно, при этом мы и через бизнес-проекты взаимодействовали с людьми, знакомились с различными комитетами, выстраивали отношения с губернатором, совместно с которым открыли первую очередь 13 декабря. И тогда же, прямо перед открытием, запустили бесплатный большой каток в парке «Романовка» — открытый и по-настоящему красивый каток в окружении лесной сказки. Он работал два зимних месяца, на нем проводились мастер-классы, театральные выступления и даже прошел веселый хоккейный турнир в валенках. Благодаря этому катку город и узнал, что такое «Порт Фавор» (мы как раз тогда и презентовали наш бренд) и для чего он нужен региону и экономике страны.

SR: А в чем особенность вашего терминала?

И. Л.: Его отличие в том, что он специализированный: он сосредоточен на хранении и перевалке минеральных удобрений. Потенциал нашего терминала составляет 14 млн тонн в год. У нас автоматизирован фактически весь процесс, и, помимо того, что «Порт Фавор» подходит для перевалки любой марки сухих минеральных удобрений, он является единственным терминалом в России, который переваливает наливные удобрения.

SR: Жителей города не беспокоит экологическая безопасность?

И. Л.: Конечно, она их беспокоила. И нашей задачей было строить терминал не только качественно, но — и это главное! — безопасно для окружающей среды, сотрудников и жителей. Мы объясняли, что перевалка будет представлять собой полностью закрытый цикл, то есть все минеральные удобрения будут изолированы от внешней среды. Кроме того, на терминале построены очистные сооружения, которые будут перерабатывать загрязненные и ливневые стоки. Мы регулярно проверяем состояние воды, воздуха, уровень шума не только на терминале, но и в ближайших населенных пунктах, а также следим за видами, количеством и поведением морских млекопитающих и птиц на прилегающих к терминалу территориях.

SR: Горожане знают обо всем этом?

И. Л.: Не только знают, но и принимают активное участие в ряде мероприятий. За последние четыре года строительства терминал выпустил более 200 тыс. мальков лосося в Ладожское озеро, Финский залив и реку Нарву. А в апреле 2024 года мы совместно с фондом «Чистые моря» провели эколого-просветительский фестиваль, на котором дети сотрудников терминала, школьники Кингисеппа и Ивангорода слушали лекции, участвовали в мастер-классах, посетили нарвский рыбозавод, узнали о том, как выращиваются мальки и какой долгий путь проделывает рыбка. А кульминацией стало то, что они собственноручно выпустили тысячу мальков в Нарву. Так воспитывается доверие к производству, доверие к конкретному предприятию. Кроме того, ради этого мы занялись еще одним направлением работы — промышленным туризмом, в рамках которого посетители имеют возможность ознакомиться со всеми службами и работой терминала.

SR: Показываете его в работе?

И. Л.: Да, и прежде всего наш потенциал оценили эксперты Агентства экономического развития Ленинградской области и профильных комитетов, а также туроператоры. Мы их пригласили к себе, они посмотрели терминал, и нас было решено включить в программу «Крутая локация». Сегодня «Порт Фавор» является точкой на карте маршрута по Кингисеппскому району. У нас есть дипломированные специалисты-экскурсоводы, которые организуют и проводят экскурсии, и мы периодически встречаем группы туристов: студентов, жителей района, бизнес-аналитиков, руководителей агропромышленных предприятий и специалистов, интересующихся объектами транспортно-промышленной инфраструктуры региона.

SR: Что это дает предприятию как бизнес-структуре?

И. Л.: Участие в этой программе не только демонстрирует высокий потенциал Ленинградской области, привлекательность нашего терминала и Кингисеппского района в целом: оно помогает в привлечении уникальных специалистов из разных уголков России.

SR: У вас много таких сотрудников?

И. Л.: Да, мы открыты для всех. Более половины наших специалистов приехали к нам из других регионов страны, и для нас важно, чтобы их адаптация проходила комфортно. Мы уделяем особое внимание социальным гарантиям и благополучию всех сотрудников, поэтому на предприятии действует расширенный социальный пакет. Например, для сотрудников из других регионов при переезде мы компенсируем все связанные с этим затраты, а также предоставляем им материальную помощь для обустройства на новом месте. Кроме того, мы реализуем масштабную программу обеспечения сотрудников корпоративным жильем, приобретя и обустроив всей необходимой мебелью и техникой 143 квартиры для переезжающих в Кингисепп семей. В ближайшее время завершится реализация этих квартир, и люди переедут в новый жилой фонд. На текущий момент, до заселения в новые квартиры, предприятие компенсирует им аренду жилья. В «Порт Фаворе» в целом действует хорошая социальная программа: сотрудникам и их семьям предоставляется возможность бесплатно посещать фитнес-зал, бассейн, ледовую арену, мы организовываем экскурсии, отправляем детей в детские, спортивные и оздоровительные лагеря. Дети уже трижды ездили на Черное море. К 1 сентября собираем наборы первоклассников, в декабре проводим новогодние елки. Я считаю, что такой социальный пакет обеспечивает действительно комфортные условия для наших сотрудников и их семей — и на работе, и в повседневной жизни.

SR: Какие еще яркие мероприятия для города успели сделать?

И. Л.: Мы являемся генеральным спонсором масштабного семейного фестиваля «Папин день». Все часто говорят про маму, но папа не менее важен в формировании личности ребенка, и его вклад в воспитание детей нельзя оставлять без внимания. Фестиваль охватывает не только пап, но и всю семью — это семейные старты. Все рисуют флаг своей семьи, представляют девиз, красиво маршируют на сцене и участвуют в различных соревнованиях. Это по-настоящему теплое, душевное событие. И, конечно, наше предприятие разделяет ценности, которые лежат в основе этого праздника: сплоченность, поддержку, любовь, уважение к семье и укрепление семейных ценностей.

SR: Общество поддерживает такой настрой. Именно за вклад в укрепление и защиту семьи, многодетности, сохранение традиционных семейных ценностей и развитие межпоколенческих отношений в семье терминал «Порт Фавор» стал лауреатом премии «Общественное признание Ленинградской области "#КОМАНДА47"» в номинации «Крепкая семья».

И. Л.: Да, мы благодарны губернатору Александру Дрозденко за победу в этой номинации и будем продолжать двигаться в этом направлении. Работая в Ленинградской области, мы чувствуем поддержку и уверены, что по мере выхода терминала на полную мощность его вклад в репутацию и развитие региона будет только расти.

Светлана Куликова