Альтруизм в эпоху недоверия

В 2025 году, по данным Банка России, мошенники похитили у россиян рекордные 29,3 млрд рублей. Последствиями такой информационной повестки могут стать кризис общественного доверия и снижение готовности граждан помогать друг другу. Под подозрение попадают не только звонки из «службы безопасности», но и благотворительные сборы, просьбы о помощи в соцсетях. Как НКО сохранить доноров в ситуации, когда безразличие становится гарантом финансовой стабильности, разбирался Social Report.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В эпоху кризиса доверия люди стали осторожнее относиться к голосованиям и сборам через интернет-площадки

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В эпоху кризиса доверия люди стали осторожнее относиться к голосованиям и сборам через интернет-площадки

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Осторожность как новый тренд

В последние годы российское общество становится все более атомизированным. Согласно исследованию ВЦИОМ (опубликовано в сентябре 2025 года), за прошедшие пять лет уровень доверия граждан к окружающим снизился с 55 до 49%, а доля тех, кто скорее не доверяет, увеличилась с 41 до 46%. Кризис доверия усугубляет статистика цифровых правонарушений: по данным Генпрокуратуры РФ, в 2025 году 38% всех зарегистрированных преступлений было совершено с использованием IT. Подобный информационный фон формирует защитную реакцию. Просьба о голосовании в интернете вызывает отторжение, сбор денег «на операцию ребенку» — скепсис. Грань между разумной осторожностью и тотальным недоверием становится тоньше.

Мошенничество, впрочем, только один из факторов влияния на поведение общества. По мнению Александра Конфисахора, доцента кафедры психологии профессиональной деятельности и информационных технологий в образовании РГПУ им. Герцена, способность к сочувствию подавляет общий информационный поток. «Если произошла трагедия условно одна в месяц, то очень многие люди будут стремиться помочь. А если трагедия происходит каждый день сотни раз то, такое желание у людей притупляется. Исчезает порыв помочь деньгами или хотя бы сопереживанием»,— говорит эксперт.

Распространенной реакцией на перегруженную повестку становится уход в узкий домашний круг. «Очень многие люди интуитивно это делают: уходят в свою семью, уходят в свой внутренний мир, хобби, пытаются максимально закрыться от негативной информации»,— добавляет господин Конфисахор. Горизонтальные связи ослабевают, а вместе с ними сужается и пространство взаимопомощи.

НКО проходят проверку

Снижение межличностного доверия распространяется и на благотворительные инициативы. Люди реже переводят деньги напрямую нуждающимся, с подозрением относятся к уличным сборам, тщательнее изучают фонды перед пожертвованием: ищут отчеты, проверяют юридические реквизиты, читают отзывы.

Как отмечает генеральный директор благотворительного фонда «Герои», цифровой юрист Борис Герасин, условия для привлечения пожертвований заметно изменились. «Если говорить о частных пожертвованиях, то фондам стало сложнее собирать средства от граждан: люди более внимательно относятся к своим расходам и чаще делают выбор в пользу адресной помощи в конкретных жизненных ситуациях. При этом государство последовательно развивает механизмы поддержки социально значимых инициатив, а общество сохраняет высокий уровень готовности помогать тем, кто оказался в беде»,— делится эксперт.

Согласно ежегодному исследованию НИУ ВШЭ, уровень доверия некоммерческим организациям в российском обществе постепенно увеличивается. У этой тенденции есть простое объяснение: россияне гораздо охотнее верят фондам с историей и репутацией, чем анонимным сборам в интернете. Это подтверждается другими данными Высшей школы экономики. В 2025 году респонденты стали узнавать об НКО от других людей чаще, чем из интернета.

Если говорить о социальных и культурных изменениях, то сегодня благотворительность становится более осознанной и адресной, добавляют эксперты.

«Важной тенденцией последних лет также стало развитие стихийной, ситуационной благотворительности. Люди активно откликаются на конкретные чрезвычайные ситуации, когда видят понятную и срочную потребность в помощи. Так, после наводнений в Дагестане общество и бизнес оперативно включились в поддержку пострадавших. Наш фонд принимал участие в гуманитарной помощи семьям, передавая предметы первой необходимости, в том числе газовые плиты для людей, которые временно лишились привычных бытовых условий. Подобные примеры показывают, что россияне готовы быстро объединяться ради решения конкретных проблем и поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации»,— рассказывает господин Герасин.

Тренд на осторожность оказался стимулом для благотворительных организаций. В борьбе за донора выигрывают те фонды, которые проходят независимый аудит и ведут открытую коммуникацию. Таким образом, повышенная бдительность не столько обрушила пожертвования, сколько повысила требования к прозрачности.

Сохранить эмпатию

Полностью исключить риск мошенничества невозможно, однако выстроить систему, в которой честным организациям легче доказать свою надежность,— вполне реальная задача. Инструменты для этого уже существуют. Агрегаторы вроде «Добро.ru» уже верифицируют фонды перед размещением на платформе, анализируют их репутацию. НКО публикуют ежемесячные отчеты, подтверждают страницы через «Госуслуги» по закону от 9 апреля 2026 года 92-ФЗ, размещают сборы на проверенных платформах.

Использование цифровых инструментов, однако,— лишь часть решения. Отдельный вызов — сохранить живую культуру, основанную на эмпатии. По мнению Анастасии Дубининой, руководителя Волосовского молодежного центра «Бирюзовый», доверие строится прежде всего на диалоге и демонстрации конкретных результатов: «Важно не только рассказывать о своих делах, но и спрашивать: какая помощь нужна в первую очередь? Можно проводить опросы, устраивать встречи в местных ДК или просто на скамейках во дворе — главное, чтобы люди чувствовали, что их мнение учитывают. Это сразу снижает настороженность». На локальном уровне работает модель партнерства с местными институтами: школами, домами культуры, ТОСами. Госпожа Дубинина подчеркивает, что доверие к проекту растет, когда его поддерживают сразу несколько знакомых жителям организаций.

«Меньше громких слов — больше понятных шагов; меньше обещаний — больше результатов; меньше изоляции — больше партнерств и диалога»,— резюмирует руководитель «Бирюзового».

Доверие — не данность. Благотворительному сектору приходится прилагать большие усилия, чтобы его заслужить. Однако страх обмана не отменяет потребности помогать, и те фонды, которые готовы быть открытыми, получают устойчивую поддержку, считают эксперты.

Полина Смыслова