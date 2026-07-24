Стратегический ресурс

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За последние годы некоммерческий сектор, ориентированный на помощь людям, заметно вырос. Согласно исследованиям, объем расходов юридических лиц в виде имущества, переданного НКО, вырос с 10,4 млрд рублей в 2020 году до 105,6 млрд в 2024 году.

Благотворительность уже не воспринимается как нечто разрозненное и эмоциональное, сегодня это полноценный устойчивый механизм, который влияет на экономику страны. Важным фактором стало госрегулирование. В феврале правительство РФ утвердило Концепцию содействия развития благотворительной деятельности до 2030 года. В документе, подписанном Михаилом Мишустиным, говорится о расширении участия граждан и бизнеса в благотворительности, повышении доверия к сектору, росте эффективности работы некоммерческих организаций и развитии партнерств. Концепция предусматривает налоговые стимулы, совершенствование механизмов целевых капиталов, расширение корпоративной благотворительности и снижение административной нагрузки на НКО.

В Ленобласти, которой мы посвятили этот выпуск, региональный бюджет на 70% состоит из социальных обязательств. Регион плотно работает с НКО, ТОС и бизнесом, который выбирает ESG-повестку. При этом социальные инвестиции в регионе, как отмечают представители власти, распределяются неравномерно, но это во многом объясняется плотностью населения.

Волонтеры, с которыми мы пообщались, подтверждают, что благотворительность находит поддержку не только у крупных доноров, но и среди простого населения. Обращаются они, как правило, в фонды и к людям с репутацией. Доверие — новая валюта нашего времени, и его нужно заслужить.

Главный же эффект, который дает практика системной благотворительности,— это формирование крепких сообществ, где общество, власть и бизнес идут рука об руку под общей целью. А там, где складывается сообщество, нацеленное на преобразования, формируется уже рост социальной активности и инвестиций.

Ксения Ахметжанова, редактор Social Report «Социальная ответственность. Ленинградская область»