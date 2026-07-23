КДК РФС оставил в силе победу «Зенита» в Суперкубке и оштрафовал Соболева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отказал московскому «Спартаку» в протесте на результат матча за OLIMPBET Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Встреча, прошедшая 18 июля, завершилась победой петербуржцев — 1:1 в основное время и 4:2 по пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КДК РФС постановил оставить результат матча без изменений

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ КДК РФС постановил оставить результат матча без изменений

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Ранее «Спартак» требовал переигровки матча, ссылаясь на нарушение правил игры со стороны арбитра. В частности, клуб указал на то, что перед серией пенальти судья не провел жеребьевку и определил ворота для ударов. В РФС пояснили, что решение было принято из соображений безопасности после массовых беспорядков в концовке встречи.

КДК РФС постановил оставить результат матча без изменений. Также комитет рассмотрел дисциплинарные нарушения по итогам игры. «Зенит» получил несколько штрафов на общую сумму 175 тыс. рублей за неподобающее поведение команды, скандирования болельщиков и выход запасных игроков и персонала на поле.

Футболист «Зенита» Александр Соболев оштрафован на 30 тыс. рублей за провокационные действия, которые могли привести к нарушениям общественного порядка на стадионе. «Спартак» также получил штрафы за поведение болельщиков и массовый выход представителей команды на поле.

Матч за Суперкубок России состоялся 18 июля в Санкт-Петербурге. «Зенит» выиграл трофей в серии пенальти.

Карина Дроздецкая