Средняя стоимость билета на концерты в Петербурге выросла на 9%
Средняя стоимость билета на концерт в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3062 рубля. Об этом сообщили в Ticketland.
Рост среднего чека частично компенсировал снижение количества проданных билетов
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Рост среднего чека частично компенсировал снижение количества проданных билетов. Среди самых востребованных музыкальных событий в городе оказались концерты Леонида Агутина, ЛСП, Akmal’, Pharaoh, Владимира Преснякова, а также групп «Звери» и Artik&Asti.
В театральном сегменте лидерами продаж стали постановки БДТ имени Г.А. Товстоногова — «Гроза», «Материнское сердце», «Слава», «Холопы» и «Утренний предшественник». Также в число популярных вошли спектакли Российского института сценических искусств и гастрольный проект Московского театра «Ленком» «Репетиция оркестра».