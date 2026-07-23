Средняя стоимость билета на концерты в Петербурге выросла на 9%

Средняя стоимость билета на концерт в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3062 рубля. Об этом сообщили в Ticketland.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост среднего чека частично компенсировал снижение количества проданных билетов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Рост среднего чека частично компенсировал снижение количества проданных билетов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Рост среднего чека частично компенсировал снижение количества проданных билетов. Среди самых востребованных музыкальных событий в городе оказались концерты Леонида Агутина, ЛСП, Akmal’, Pharaoh, Владимира Преснякова, а также групп «Звери» и Artik&Asti.

В театральном сегменте лидерами продаж стали постановки БДТ имени Г.А. Товстоногова — «Гроза», «Материнское сердце», «Слава», «Холопы» и «Утренний предшественник». Также в число популярных вошли спектакли Российского института сценических искусств и гастрольный проект Московского театра «Ленком» «Репетиция оркестра».

Карина Дроздецкая