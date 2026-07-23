В Петербурге расширили порядок выплат для безработных, открывающих свое дело

В Санкт-Петербурге изменили порядок предоставления единовременной финансовой помощи безработным гражданам при начале предпринимательской деятельности. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Размер выплаты сохраняется, однако получить помощь теперь смогут не только зарегистрировавшие ИП или юридическое лицо, но и граждане, вставшие на учет в качестве самозанятых.

Также расширен перечень расходов, которые можно компенсировать за счет выплаты. В него добавили покупку программного обеспечения и электронной подписи, регистрацию онлайн-кассы, приобретение сырья и материалов, основных средств, расходы на рекламу и госпошлины за лицензии.

Предоставлением финансовой помощи, как и ранее, будет заниматься центр занятости населения Санкт-Петербурга.

Карина Дроздецкая