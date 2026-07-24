Демография: новые окна возможностей

Наша планета стремительно «стареет». Еще в 2024 году ООН опубликовала доклад «Мировые демографические перспективы», и основной вывод, сделанный его авторами, заключался в том, что лет эдак через пятьдесят будет пройден пик роста населения на Земле. Нас станет больше десяти миллиардов, и к середине 2080-х годов начнется постепенное снижение этой цифры. Кстати, оказывается, в шестидесяти трех странах и регионах пик численности был пройден уже в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Гершман, первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Фото: Комитет Государсивенной Думы по МСП Аркадий Гершман, первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Фото: Комитет Государсивенной Думы по МСП

Кажется, что для современной экономики такой прогноз не должен представлять большого интереса. Тем более что он не связан ни с огромным сокращением народонаселения, ни с соотношением производственных сил, ни с изменениями рынков потребления. Но детальный анализ данных, на которых базируется доклад, показал, что это не так.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Горшков, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ

Фото: Комитет Государсивенной Думы по МСП Владимир Горшков, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ

Фото: Комитет Государсивенной Думы по МСП

Сегодня средний коэффициент рождаемости в мире составляет 2,3 выживших ребенка. В 1990 году данный показатель составлял 3,3. Получается, всего за тридцать пять лет женщины в среднем стали рожать на одного ребенка меньше. Что касается России, то, по результатам Всероссийской переписи населения 2021 года, больше пятнадцати миллионов семей имеют лишь одного ребенка. А более половины других стран имеют уровень рождаемости ниже 2,1 ребенка на женщину. Этого мало для поддержания постоянного размера населения без замещения за счет миграции.

Такая ситуация приведет к тому, что к 2080 году в мире число лиц старше шестидесяти пяти лет превысит количество детей младше восемнадцати лет. А в ближайшее время, в 30-е годы, число лиц старше восьмидесяти лет превысит количество младенцев в возрасте до года. Это грустно.

Теперь поговорим о медианном возрасте. Для тех, кто не знает, — это возраст, который делит все население на две равные части: пятьдесят процентов людей моложе этого возраста, а пятьдесят — старше. Для наглядности: если выстроить всех людей по возрасту, то половина окажется слева от медианы, а половина — справа.

Показатели этого возраста в мире говорят о том, что процесс старения идет в разных странах и на разных континентах неравномерно. Наиболее высокие показатели медианного возраста в 2026 году достигнуты в Европе (43,1 года) и Северной Америке (38,9 года). Далее идут Австралия и Океания (33,6 года), Азия (32,8) и Южная Америка (32,1). Наконец, самый «молодой» континент — Африка с медианным возрастом населения 19,5 года.

Молодое население — это прежде всего качественный трудовой ресурс. Примерно в ста «молодых» странах (среди них нет государств Европы, Северной Америки и Китая) до 2054 года число трудоспособного населения будет расти и только после 2055-го пойдет на спад. Этот «демографический дивиденд», то есть растущая доля работающих при незначительном числе иждивенцев, обеспечивает таким странам бурный экономический рост. Конечно, «демографический дивиденд» потребует реформирования систем образования, здравоохранения, инфраструктурных и институциональных преобразований. Иначе несоответствие действительной рабочей силы и количества рабочих мест, предлагаемых экономикой, может привести к нестабильности и социальным потрясениям.

А что же Россия? Какое место она занимает в этих процессах? Судя по истории минувшего века, особенное. На долю страны пришлось несколько глобальных демографических катаклизмов. Революция 1917 года, Гражданская война, Великая Отечественная война и распад Советского Союза, который привел к лихим девяностым. По оценке Росстата, по состоянию на 1 января 2025 года численность населения страны составляла 146,1 миллиона человек (это девятое место в мире).

Увы, мы тоже «стареем». Медианный возраст населения России в 2025 году составил 40,3 года. Для сравнения, в 2000-м данный показатель оценивался в 37,1 года. Доля населения старше шестидесяти лет в России перевалила за шестнадцать процентов. Она будет расти. Ученые знают это наверняка, так как, с одной стороны, россияне теперь дольше живут, но, с другой стороны, меньше рожают. Будет расти группа людей серебряного возраста. И если на текущий момент трудоспособное население по численности превосходит серебряный возраст на 27 %, то к 2044 году категории практически сравняются. Отдельные специалисты прогнозируют более быстрые изменения: по их прогнозам, в 2035-м на тысячу трудоспособных россиян будет приходиться восемьсот шестьдесят — восемьсот восемьдесят нетрудоспособных.

Важный вопрос — качественные изменения, происходящие в составе возрастных групп. Сегодня пожилые люди более активны, они осваивают интернет и разные гаджеты, а порой более финансово грамотны, чем молодежь. Недавно даже появился термин «новая старость», как раз про активных пенсионеров.

Конечно, вопросы сокращения рождаемости и общего старения населения привлекают внимание российского правительства. Есть программы поощрения матерей, создания условий для приобретения жилья молодым семьям. А в качестве основной стратегии государства сегодня выдвинуто повышение продолжительности и качества жизни старшего поколения.

В приоритете сегодня сохранение здоровья граждан старшего возраста, развитие системы гериатрической помощи, укрепление в обществе положительного отношения к людям серебряного возраста. Это базис для построения новых общественных, социальных, экономических конструкций, где старшее поколение играет новую роль, сохраняя активность и получая больше возможностей.

Эти демографические сдвиги в ближайшей перспективе станут определяющими факторами в развитии страны. Чтобы адаптироваться к новой ситуации, свои усилия должны объединить общество, власть и бизнес, и, лишь активно дискутируя, они найдут решения, каким путем двигаться.

Сейчас главная задача — понять, как будет замещаться нарастающий дефицит трудовых ресурсов и трансформироваться организация производства с учетом возможностей пожилых работников. Новый тренд — позитивное восприятие любых изменений. А значит, демографическая ситуация в России не катастрофа, а окно возможностей.