Музей-квартира Льва Гумилева в Петербурге откроется после реэкспозиции 31 июля
Музей-квартира Льва Гумилева в Санкт-Петербурге вновь откроется для посетителей 31 июля после закрытия на реэкспозицию в прошлом году. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
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В обновленном пространстве представят выставочный проект «Я согласен быть…», посвященный научной деятельности ученого, писателя и переводчика.
После обновления музей стал мультимедийным. В экспозиции звучат стихи и воспоминания Анны Ахматовой, а также фрагменты произведений Льва Гумилева. На подлинные обои, обнаруженные во время работ, проецируются архивные фотографии и видеоматериалы.