В Вологодской области возбудили дело после гибели девочки в реке

Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, утонувшей в реке Суде в Кадуйском округе Вологодской области. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, днем 22 июля девочка утонула в реке у деревни Малая Руковицкая. Следствие установило, что ребенок находился у воды без присмотра матери. Незадолго до трагедии семья отдыхала у знакомых.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия, устанавливая все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к гибели ребенка.

Матвей Николаев