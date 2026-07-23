Суд на две недели закрыл ресторан китайской кухни в Петербурге из-за нарушений санитарных норм

Выборгский районный суд Петербурга на 14 суток приостановил работу ресторана «Дитай». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка выявила многочисленные нарушения санитарных требований

Фото: Виктория Лунци / Коммерсантъ Проверка выявила многочисленные нарушения санитарных требований

Фото: Виктория Лунци / Коммерсантъ

Проверка выявила многочисленные нарушения санитарных требований. В заведении хранили вместе сырье и готовую продукцию, часть продуктов находилась без маркировки, для приготовления блюд использовали необработанные куриные яйца, отсутствовали технологические карты, дезинфицирующие средства и необходимый производственный контроль.

Кроме того, инспекторы зафиксировали нарушения при уборке помещений, отсутствие ежедневного осмотра сотрудников, журналов контроля температуры и сведений о вакцинации части персонала.

Суд признал ООО «999», управляющее рестораном, виновным по статье 6.6 КоАП РФ и назначил административное приостановление деятельности заведения на 14 суток.

На официальном сайте ресторана указано, что с 8 июля по 1 августа заведение закрыто «по техническим причинам» на ремонт. При этом «Дитай», судя о отзывам, популярное место в Петербурге. На «Яндекс Картах» заведение имеет рейтинг 4,5 звезды на основе более 4 тыс. оценок.

Карина Дроздецкая