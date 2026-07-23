В хоспис «Дом тигра» в Ленобласти привезли двух краснокнижных амурских тигриц

В хоспис для крупных кошек «Дом тигра» в Ленинградской области передали двух амурских тигриц, которым требуется лечение и длительная реабилитация. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обе хищницы доставлены из Приморского края по разрешению ведомства

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора Обе хищницы доставлены из Приморского края по разрешению ведомства

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

Обе хищницы доставлены из Приморского края по разрешению ведомства. Младшей тигрице около трех лет — она поступила с сильным истощением и тяжелой травмой передней лапы. Второй самке около 10 лет, у нее также повреждена передняя конечность. Из-за полученных травм вернуть животных в дикую природу невозможно.

Сейчас тигрицы находятся на карантине и проходят обследование. После этого специалисты составят для них план лечения, а затем переведут животных в просторные вольеры для дальнейшей реабилитации.

В «Доме тигра» содержатся уже четыре амурских тигра, рожденных в дикой природе. Все они были изъяты из естественной среды из-за тяжелых травм, не позволяющих самостоятельно выживать.

Карина Дроздецкая