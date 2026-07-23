Власти Петербурга оценили потенциал морского маршрута до Калининграда

Власти Санкт-Петербурга оценили потенциальный пассажиропоток на морской линии между Северной столицей и Калининградом в 240 тыс. человек в год. Такой показатель возможен при курсировании одного лайнера с еженедельными рейсами туда и обратно, сообщили в городском комитете по транспорту, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург оценил пассажиропоток морской линии с Калининградом в 240 тыс. человек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург оценил пассажиропоток морской линии с Калининградом в 240 тыс. человек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям» сообщил о планах запуска пассажирского сообщения между двумя регионами. По его словам, время в пути составит от 24 до 30 часов.

В комитете по транспорту отметили, что при выполнении одного оборотного рейса в неделю и максимальной загрузке судна в 2,5 тыс. пассажиров годовой пассажиропоток может достичь около 240 тыс. человек. При этом возможности пассажирского порта «Морской фасад» позволяют обслуживать такой объем перевозок.

Власти Санкт-Петербурга также считают, что для организации регулярного сообщения целесообразнее использовать суда умеренной вместимости. Это позволит повысить качество перевозок и при необходимости оперативно увеличить частоту рейсов в случае роста спроса.

В комитете подчеркнули, что инфраструктура порта «Морской фасад» полностью готова к запуску нового маршрута, а дополнительные инвестиции в ее модернизацию со стороны города не потребуются.

Матвей Николаев