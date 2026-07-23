В Петербурге подростка обвинили в поджоге релейных шкафов на железной дороге

Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте в отношении 16-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого подозревают в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК просит арестовать школьника по делу о поджоге релейных шкафов в Петербурге

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ СК просит арестовать школьника по делу о поджоге релейных шкафов в Петербурге

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 21 июля подросток приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и вместе с ломом отправился на перегон Ульянка — Дачное в Кировском районе Петербурга. Там были подожжены два релейных шкафа, обеспечивающих регулирование движения и безопасность железнодорожных составов.

После задержания у школьника изъяли мобильный телефон, в котором следователи обнаружили переписку с инструкциями по совершению поджога.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Следственном комитете напомнили, что за совершение террористических преступлений законодательством предусмотрено наказание в виде реального лишения свободы.

Матвей Николаев