У онкоцентра в Песочном открыли шестиэтажный паркинг на 300 машин
В поселке Песочный открыли бесплатный шестиэтажный паркинг на 300 машиномест рядом с онкологическим центром имени Н.П. Напалкова. Об этом сообщили в Смольном.
Новая парковка дополнила открытую в июне плоскостную стоянку на 500 мест
Фото: Пресс-служба Смольного
Новая парковка дополнила открытую в июне плоскостную стоянку на 500 мест. Первый этаж паркинга полностью отведен для автомобилей инвалидов и сопровождающих, остальные места предназначены для сотрудников медицинского центра.
В Смольном отметили, что в онкоцентре ежемесячно проходят лечение более 4 тыс. пациентов, а поликлинику ежедневно посещают около 1 тыс. человек. Власти также заявили о планах построить рядом еще два паркинга, оборудовать пешеходный переход к медучреждению и благоустроить тротуар.