У онкоцентра в Песочном открыли шестиэтажный паркинг на 300 машин

В поселке Песочный открыли бесплатный шестиэтажный паркинг на 300 машиномест рядом с онкологическим центром имени Н.П. Напалкова. Об этом сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая парковка дополнила открытую в июне плоскостную стоянку на 500 мест

Фото: Пресс-служба Смольного Новая парковка дополнила открытую в июне плоскостную стоянку на 500 мест

Фото: Пресс-служба Смольного

Новая парковка дополнила открытую в июне плоскостную стоянку на 500 мест. Первый этаж паркинга полностью отведен для автомобилей инвалидов и сопровождающих, остальные места предназначены для сотрудников медицинского центра.

В Смольном отметили, что в онкоцентре ежемесячно проходят лечение более 4 тыс. пациентов, а поликлинику ежедневно посещают около 1 тыс. человек. Власти также заявили о планах построить рядом еще два паркинга, оборудовать пешеходный переход к медучреждению и благоустроить тротуар.

Карина Дроздецкая