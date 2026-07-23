Водители стали на 37% реже парковаться в центре Петербурга

Количество автомобилей, оставляемых на платных парковках в центре Петербурга, за первое полугодие 2026 года сократилось на 37%. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С мая в Адмиралтейском районе изменилась стоимость парковки на девяти улицах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ С мая в Адмиралтейском районе изменилась стоимость парковки на девяти улицах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За шесть месяцев водители оплатили парковку 9,1 млн раз против 14,5 млн за аналогичный период прошлого года. В Смольном отметили, что это свидетельствует о снижении транспортной нагрузки на исторический центр и более рациональном использовании личного транспорта.

Большинство автомобилистов оплачивают парковку через цифровые сервисы: 69,3% — через приложение «Парковки Санкт-Петербурга», 24% — через приложение «Парковки России». Кроме того, в городе продолжают работать 18 перехватывающих автостоянок, самыми востребованными остаются парковки у станций метро «Парнас» и «Рыбацкое».

С мая в Адмиралтейском районе изменилась стоимость парковки на девяти улицах. Так, оставить автомобиль в Рабочем переулке и на Мастерской улице теперь стоит 360 рублей в час.

Подробнее о том, как поднимали цены на парковку в Петербурге — в материале «Ъ Северо-Запад» «Места повышенной ценности».

Карина Дроздецкая