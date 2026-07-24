От устриц, икры и трюфеля до масонской эстетики

Itameshi: гармония Италии и Азии

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Ресторан Itameshi обновил меню, развивая тему гастрономического альянса Италии и Азии. Помимо уже полюбившихся гостям хенд-роллов, в меню появились классические роллы и нигири: ролл с тунцом, авокадо и яблоком, ролл с угрем и манго, классическая «Филадельфия», а также нигири с лососем и тунцом.

Основное меню шеф-повар ресторана Антон Могильников пополнил сразу несколькими новинками. В разделе специалитетов появились карпаччо из цукини с микс-салатом и пармезаном, севиче из говядины с томатами и сашими из лосося с пряным дрессингом.

Любителей пиццы ждут две новые версии: с тунцом спайси и луковым мармеладом или пепперони пиканте. Среди основных блюд бифштекс с сырной полентой и сезонными грибами, лосось с овощами и жу, фирменный бургер ITAMESHI, а на десерт — «Павлова» с эстрагоном и яблоком от Маргариты Арзамасовой, шеф-кондитера ресторанов Алексея Алексеева.

Обновленное меню сохраняет главную идею Itameshi: в нем соседствуют пицца из дровяной печи и суши, паста и хенд-роллы, а привычные блюда получают новое звучание благодаря авторским сочетаниям.

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Chang: премиальные сеты

Ресторан азиатской кухни Chang представил три новых гастрономических набора: Sui, Shizen и Kaido. Каждый из них выстроен вокруг собственной идеи и сценария, от японской классики с акцентом на рыбу и морепродукты до авторских закусок для особого ужина в компании.

Сет Sui («Изысканный») вдохновлен японскими техниками работы с рыбой и морепродуктами. Акцент сделан на разных способах работы с рыбой, где продукт раскрывается благодаря легкому обжигу.

Shizen («Природный») строится вокруг естественности и качества ингредиентов, сочетая разные текстуры и способы подачи, от чистого вкуса сашими до насыщенных авторских роллов.

Kaido («Путешествие») объединяет авторские закуски, собранные в полноценное гастрономическое путешествие.

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House of Jade: ставка на хот-доги

«Кто-то назовет хот-дог зимним блюдом: он горячий, сытный, сочный. Но это не мешает ему быть ярким и легким, свежим и летним. Главное — знать, как готовить!»— считают в ресторане House of Jade.

В меню появились два новых хот-дога. Первый — с кебабом из ягненка и лабне. Воздушную картофельную булочку смазывают ярким соусом тартар на основе сычуаньского масла и маринованных огурчиков. Внутрь вкладывают обжаренный на угольном гриле сочный кебаб из ягненка с сыром лабне и пикантные, придающие блюду пряность и легкую остроту овощи диабо. Дополняют криспи-чили и зеленью — стеблями кинзы и зеленым луком — и получают баланс пряных, острых, сладких и сливочных оттенков.

Второй хот-дог — с креветками и щупальцами кальмаров. Вновь нежная и мягкая булочка, но с жаренными на угольном гриле с медом и кинзой тигровыми креветками плюс соус тартар на основе сычуаньского масла, специи шичими и дижонская горчица. Кроме креветок, в хот-дог добавляют слайсы маринованных в мирине огурчиков, а также маринованные в черном уксусе щупальца кальмаров, с зеленым луком и кинзой.

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Closer: завтрак с икрой и трюфелем

Ресторан Closer («Клоузер» — «Ближе») запускает завтраки, в которых изобретательность сочетается с классикой. Гости, если им нравится начинать день красиво, могут заказать домашние блины с форелью и копченым сыром, скрэмбл с трюфелем и пармезаном, хот-дог из печи, хашбраун с икрой и сметаной, деревенский завтрак и другие новые утренние блюда.

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«Футурист»: устричные будни и запуск Champagne Club

Ресторан «Футурист» открывает винный клуб — Champagne Club, адресованный гедонистам и искушенным энофилам: каждую неделю с четверга по субботу сомелье заведения Ильнур Мухтаров будет лично откупоривать редкие, концептуальные и коллекционные бутылки французского шампанского, которые обычно недоступны для заказа по бокалам.

Во время клубных мероприятий устанавливается фиксированная цена на фирменные деликатесы: устрицы «Розовая Джоли» с лимоном или маринованной тапиокой. Для гармоничного сочетания с ними сомелье составил сбалансированную подборку тихих и игристых вин Старого Света.

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«Сето»: небанальная Япония

Новый гастрономический проект Алексея Мочнова вдохновлен Внутренним Японским морем Сето, одним из главных гастрономических регионов страны, известным своими рыболовными традициями, разнообразием морепродуктов и особым отношением к сезонному продукту.

В основе концепции соединение двух совершенно разных, но важных для Японии форматов. Изакайя — часть повседневной городской жизни: сюда приходят без повода. «Омакасе» в переводе с японского означает «доверяю вам». Гость не выбирает блюда самостоятельно: последовательность подач определяет шеф-повар.

Кухню проекта возглавляет бренд-шеф Павел Филин, меню создано совместно с шеф-поваром Виктором Яким, работавшим в Grand Hyatt Dubai и в команде трехзвездочного «Мишлен»-шефа Хайнца Бека.

Особое внимание уделено подаче. Каждая деталь здесь становится частью гастрономического опыта. Блюда сервируют на японском фарфоре в стиле имари — одном из самых узнаваемых направлений японского декоративного искусства, зародившемся в XVII веке в провинции Хидзэн. Яркие оттенки, сложные орнаменты и ручная работа превращают подачу в продолжение гастрономической истории, где форма подчеркивает вкус и характер каждого блюда.

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«Пролив»: заведение с характером

Новая гастрорюмочная «Пролив» — петербургская версия московского проекта: одноименной классической рюмочной Ольги Бабаниной на Никитском бульваре.

От старшего «Пролива» петербургскому достались сотни рецептов настоек, опробованных Ольгой на десятках тысячах посетителей, и меню, проверенное годами. Главная фишка заведения — более 50 настоек собственного производства, от классических хреновух и ягодных до авторских композиций с нетривиальными сочетаниями.

Кухня соответствует концепции — это еда, которая рождена, чтобы сопровождать настойку: наваристый борщ, всевозможные бутерброды, от классики со шпротами до горячего с мраморной говядиной. Отдельного упоминания заслуживает курица-гриль и блюда, приготовленные на мангале: птица с идеально хрустящей корочкой, овощи и мясо на углях. Все без пафоса, но с дымком.

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KIRA: французская остановка

24 июля гастрономический круиз по Средиземноморью на летней террасе KIRA продолжит визит во Францию. Гостей ждет вечер в атмосфере классического французского брассери вместе с командой Brasserie by ACADEMIA.

Шеф-бармен Brasserie by ACADEMIA Даниил Леман представит три авторских коктейля: «Париж» с кофе, вишней и трюфелем, «Дижон» с джином, яблоком и щавелем и безалкогольный «Коньяк — рябина». Дополнит картину совместно разработанный летний шприц на основе джина и сидра, клубники, каффир-лайма и улуна.

Команда KIRA подготовит специальное меню с французскими акцентами: устричный бар, редис с соленым маслом, тапенада с багетом и утиная ножка конфи от бренд-шефа Павла Циклинского и тарт татен от шеф-кондитера Натальи Дорошенко. Атмосферу вечера украсят джаз и выступление артиста в образе французского мима.

На следующий день, 25 июля, ресторан совместно с кинопрокатной компанией A-One запустит на террасе серию камерных кинопоказов. Новый проект станет продолжением гастрономического круиза: если пятничные вечера знакомят гостей со вкусами Средиземноморья, то субботние — с его кинематографом. Каждый показ будет сопровождаться тематическим гастрономическим сетом, авторским коктейлем и паблик-током с приглашенными экспертами.

Первым фильмом кинокруиза станет французская классика — «Мужчина и женщина» Клода Лелуша. После показа гостей ждет обсуждение картины с одним из ведущих рекламных и фешен-фотографов России Ольгой Тупоноговой-Волковой.

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Drevå: севичерия на два дня

24 и 25 июля в Drevå готовят сет Cevicheria с шефом-резидентом перуанцем Диего Аггире. Ужины будут посвящены традициям перуанских севичерий — ресторанчиков, куда с утра привозят свежайшую рыбу и шефы готовят разные виды севиче и тирадито. Заведение на два дня само превратится в такую севичерию. В меню сета разные виды севиче из свежей рыбы и блюда, без которых сложно представить настоящую гастрономическую культуру побережья Перу.

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«Майтри»: ужин под шум прибоя

25 июля загородный курорт «Майтри» на мысе Кюренниеми готовит второй «Ужин на песке», объединяющий гостей за большим столом прямо у воды, под шум прибоя Финского залива.

В меню шеф-повар сделал акцент на длительное копчение, открытый огонь и локальные продукты. В центре общего стола он поставит разнообразные закуски: свежие и жаренные на гриле сезонные овощи; пастрами из утки, маринующейся около семи дней, коптящейся в смокере и подающейся с грушевым дрессингом; риет из копченого лосося с хрустящим тартином.

В течение вечера подадут четыре перемены блюд: целикового копченого лосося с обжаренным на гриле салатом ромейн под цитрусовой заправкой; мраморные говяжьи ребра кальби, закопченные в фирменном миксе специй, с пюре из сельдерея; сет фермерских сыров с домашним вареньем и медом, а на десерт — «Трес лечес» с освежающим шифонадом из мяты.

Музыкальную атмосферу создаст Женя Литвяк — известный петербургский винный эксперт и участник творческого объединения Friendly Family.

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Wawelberg: масонская эстетика

В отеле Wawelberg 31 июля состоится иммерсивный ужин Magnum Opus, вдохновленный масонским наследием Северной столицы. «Вавельберг-холл», стены которого помнят имена аристократов, станет местом встречи с культурой, окутанной завесой тайн и легенд. Всевидящее Око, зашифрованное в архитектурном декоре, и каменные колонны, хранящие эхо масонских ритуалов, зададут тон вечера.

Проводником в таинство выступит Евгений Кожухов — историк, кулинарный реконструктор, исследователь масонских орденов. Он проанализирует масонскую символику, ее отражения в архитектуре Петербурга и влияние на судьбы русского дворянства.

Апогей вечера — мистерия «пламенеющей головы и тающего камня», а также знакомство с обрядом посвящения в масоны. Эти ритуалы, воссозданные с исторической точностью, позволят прикоснуться к традициям, определившим облик петербургской культуры.

Гастрономической частью вечера руководит шеф-повар ресторана Minerals Максим Шаршов. Его сет из шести курсов представляет собой кулинарную интерпретацию масонской эстетики и ключевых символов ордена. Каждое блюдо — результат кропотливой работы над вкусом, формой и смыслом. Подача, текстуры и композиция подчинены философии Magnum Opus, где искусство соединяется с таинством.

Светлана Куликова