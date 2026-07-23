Жителя Вологодской области осудили на три года за истязание детей сожительницы

Бабаевский районный суд Вологодской области приговорил к трем годам колонии общего режима 34-летнего жителя поселка Чагода, признанного виновным в истязании детей своей сожительницы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отправил в колонию жителя Чагоды, издевавшегося над двумя детьми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Суд отправил в колонию жителя Чагоды, издевавшегося над двумя детьми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как установил суд, с июля 2024 года по апрель 2026 года мужчина систематически издевался над двумя детьми, используя незначительные поводы для наказаний. По данным следствия, он избивал их руками и ремнем, ограничивал в еде, запирал в помещениях дома и заставлял наносить удары друг другу. Чаще всего это происходило, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

О происходящем стало известно отцу детей, который проживал отдельно, а также администрации школы, где они обучались. После этого несовершеннолетних изъяли из семьи матери. В настоящее время они проживают с отцом.

Подсудимый признал вину частично, заявив, что использовал такие методы в воспитательных целях, а также утверждал, что дети его оговорили. Суд счел его вину доказанной. С учетом смягчающих обстоятельств, включая частичное признание вины, частичное возмещение морального вреда и состояние здоровья, мужчине назначили три года лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших 240 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Матвей Николаев