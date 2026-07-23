«Спартак» потребовал переиграть матч Суперкубка России с «Зенитом»

Московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за OLIMPBET Суперкубок России против петербургского «Зенита». Об этом сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клуб считает, что в ходе встречи были нарушены правила игры со стороны судейской бригады

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Клуб считает, что в ходе встречи были нарушены правила игры со стороны судейской бригады

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По его словам, клуб считает, что в ходе встречи были нарушены правила игры со стороны судейской бригады. В связи с этим КДК РФС рассмотрит поданный протест.

Матч прошел 18 июля и завершился победой «Зенита» в серии пенальти — 4:2 после ничьей 1:1 в основное время. Перед серией 11-метровых арбитр Евгений Буланов отказался от жеребьевки, и удары исполнялись в ворота петербургского клуба. В РФС пояснили, что такое решение было принято из соображений безопасности после массовой потасовки и выброшенных на поле предметов, когда форвард «Зенита» Александр Соболев отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». В союзе заявили, что действия судьи соответствовали регламенту. Заседание КДК РФС по этому вопросу проходит 23 июля.

Карина Дроздецкая