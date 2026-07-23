В Тутаевском округе компания задолжала сотрудникам 11 млн рублей
В Ярославской области компания погасила задолженность по заработной плате на общую сумму 11 млн руб. перед 118 работниками после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ
Коммерческая организация производит материалы для ремонта и строительства дорог. В ходе проверки прокуратура выяснила, что сотрудники не получали зарплату в период с декабря 2025 года по июнь 2026 года. Причина — наличие дебиторской задолженности и ненадлежащая организация претензионной работы.
«В результате принятого комплекса мер прокурорского реагирования указанный долг погашен в полном объеме»,— сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что суд уже рассматривает уголовное дело в отношении гендиректора компании по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев, совершенной из личной заинтересованности.