В Тутаевском округе компания задолжала сотрудникам 11 млн рублей

В Ярославской области компания погасила задолженность по заработной плате на общую сумму 11 млн руб. перед 118 работниками после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Коммерческая организация производит материалы для ремонта и строительства дорог. В ходе проверки прокуратура выяснила, что сотрудники не получали зарплату в период с декабря 2025 года по июнь 2026 года. Причина — наличие дебиторской задолженности и ненадлежащая организация претензионной работы.

«В результате принятого комплекса мер прокурорского реагирования указанный долг погашен в полном объеме»,— сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что суд уже рассматривает уголовное дело в отношении гендиректора компании по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев, совершенной из личной заинтересованности.

Алла Чижова