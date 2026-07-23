Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге прекратятся дожди и потеплеет

Дождливая погода в Санкт-Петербурге сохранится еще несколько дней. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Циклоны не покинут Петербург до конца июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Циклоны не покинут Петербург до конца июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, прогноз пришлось скорректировать: антициклон пока не сможет закрепиться над регионом, поэтому один циклон будет сменять другой. Атмосферное давление останется пониженным, что сохранит условия для образования дождевых облаков и кратковременных осадков. Более устойчивое повышение давления ожидается лишь к концу июля.

При этом существенного похолодания не прогнозируется. В четверг температура воздуха в Петербурге составит около плюс 20 градусов, а в последующие дни постепенно повысится. Уже в воскресенье и понедельник столбики термометров могут достигнуть плюс 25 градусов.

Ночные температуры останутся на уровне плюс 13–15 градусов. По словам синоптика, заметного потепления в ночные часы в ближайшие дни не ожидается.

Матвей Николаев