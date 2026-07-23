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На КАД в Петербурге насмерть сбили пешехода

Пешеход погиб под колесами автомобиля на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Пешеход погиб под колесами Exeed на внутреннем кольце КАД

Пешеход погиб под колесами Exeed на внутреннем кольце КАД

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пешеход погиб под колесами Exeed на внутреннем кольце КАД

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла вечером 22 июля около 20:30 на 26-м километре внутреннего кольца КАД.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Exeed сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Личность погибшего устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.

Матвей Николаев

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