На КАД в Петербурге насмерть сбили пешехода
Пешеход погиб под колесами автомобиля на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники полиции.
Пешеход погиб под колесами Exeed на внутреннем кольце КАД
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла вечером 22 июля около 20:30 на 26-м километре внутреннего кольца КАД.
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Exeed сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Личность погибшего устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.