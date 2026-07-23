В Сальском районе выявили обработку пшеницы просроченным пестицидом

В Ростовской области выявили нарушение регламента применения пестицида индивидуальным предпринимателем в Сальском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проверка показала, что предприниматель обработал мягкую озимую пшеницу пестицидом «ран-при, ВДГ» после того, как истек срок его регистрации. Согласно действующему каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России, регистрация данного препарата завершилась в апреле 2026 года.

По итогам проверки предпринимателю объявили предостережение. Как ранее писал «Ъ-Ростов», что более 80% донской пшеницы нового урожая отнесли к продовольственным классам.

Константин Соловьев