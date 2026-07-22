Более 80% донской пшеницы нового урожая отнесли к продовольственным классам

В Ростовской области обследовали 3,4 млн т мягкой пшеницы нового урожая. Специалисты отобрали более 3,5 тыс. проб зерна и провели свыше 59 тыс. исследований. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К показателям, которые характеризуют класс зерна, относятся запах, общий и фракционный состав, содержание сорной и зерновой примесей, зараженность и загрязненность вредителями, количество и качество клейковины, массовая доля белка, число падения в зерне и объемная масса.

Специалисты установили, что 34% (1,1 млн т) собранной пшеницы урожая 2026 года относится к третьему классу, 1,6 млн т (49%) – к четвертому классу, 589 тыс. т (17%) – к пятому. Суммарно доля продовольственных третьих и четвертых классов составляет 83%.

«Зерно в этом году идет достойное, выполненное, ряд показателей, в их числе натура, выше прошлогодних, что говорит о потенциальной востребованности зерна нового урожая мукомольной и хлебопекарной промышленностью», – отметила заместитель директора Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Будникова.

Уборочная кампания и мониторинг зерна в Ростовской области продолжается. Окончательная оценка качества нового урожая эксперты дадут после завершения исследований всего объема выращенной пшеницы.

Константин Соловьев