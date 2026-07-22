СКР возбудил дело после ударов БПЛА по гражданским объектам в Крыму

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте после ударов беспилотников по Крыму. По предварительным данным, пострадали 17 мирных жителей, информация уточняется. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации следователей, беспилотники ударили по юго-восточному побережью Крыма. Повреждения получили объекты электроснабжения и дома в Ялте, Алупке и Алуште. В лесной местности из-за падения дронов произошли возгорания.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о 17 пострадавших при попадании беспилотника в многоэтажный жилой дом в Ялте. Семерых человек госпитализировали, состояние троих оценивают как тяжелое. Ялта, Алушта, Массандра и Алупка остались без электричества, проблемы с электроснабжением сохраняются на северо-западе и востоке полуострова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налет на Южный берег».

Никита Черненко