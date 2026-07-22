Налет на Южный берег

Крымский полуостров пережил в ночь на среду серию атак украинских БПЛА. Один из дронов влетел в многоквартирный дом в Ялте, в результате пострадали 17 человек. Трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. В ряде городов были перебои с светом и водоснабжением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Новый удар по Южному берегу Крыма ВСУ нанесли в ночь на 22 июля. Один из дронов попал в многоквартирный ЖК на Красноармейской улице в Ялте. По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, в результате происшествия пострадало 17 мирных жителей.

«Возник сильный пожар. Выгорели семь квартир. Огонь тушили четыре часа. Произошло частичное обрушение фасадной части. Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек»,— позже информировала еще один советник главы Крыма Ольга Курлаева. По ее словам, из семнадцати пострадавших семь были госпитализированы в стационар Ялтинского медицинского многопрофильного центра ФМБА России, трое — в тяжелом состоянии.

По данным местных ресурсоснабжающих организаций, в населенных пунктах Южного берега Крыма были перебои с электричеством и водой.

Аварийно-спасательные работы в поврежденной многоэтажке завершили к обеду, местные власти будут принимать решение о восстановлении дома по результатам строительной экспертизы.

По словам мэра Ялты Янины Павленко, государство поможет пострадавшим жильцам с отселением и компенсационными выплатами.

«Сегодня утром выехала на место вражеской атаки. Улица Красноармейская временно перекрыта, службы на местах, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь... Тем, кто нуждается, предоставлена возможность отселения, администрацией налаживается удобный формат работы по приему документов для оказания материальной помощи пострадавшим»,— сообщила в своих соцсетях госпожа Павленко.

В прокуратуре Крыма заявили, что контролируют соблюдение прав граждан после ночного инцидента и обеспечивают взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. В надзорном ведомстве открыли горячую линию для приема заявлений и оказания правовой помощи пострадавшим.

Помимо этого, по сообщениям губернатора соседнего Севастополя Михаила Развожаева, ночью и утром военные и мобильные огневые группы отразили пять атак ВСУ на город-герой, сбив восемь БПЛА. Там в этот раз никто не пострадал.

Александр Дремлюгин, Симферополь