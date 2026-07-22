В Ялте 17 человек пострадали при попадании беспилотника в многоэтажный дом
В ночь на 22 июля Ялта подверглась атаке БПЛА, 17 человек пострадали при попадании беспилотника в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
По данным господина Крючкова, госпитализированы шесть пострадавших, трое — в тяжелом состоянии.
Из-за ночной атаки ВСУ обесточен Южный берег Крыма. Сложная обстановка с электричеством сохраняется также на северо-западе и востоке полуострова.
Атаки украинских беспилотников на Крым, включая Южный берег, случаются регулярно. Например, в ночь на 22 сентября 2025 года (по данным на момент публикации материалов) произошла массированная атака, в результате которой пострадали 16 человек, трое погибли. Тогда удар дронов пришелся на территорию санатория «Форос» и школу. Среди пострадавших были как местные жители, так и российские и белорусские туристы.
Власти Крыма оценивают ущерб от таких атак. Так, в Ялте после подобных происшествий вводился режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, а предварительный ущерб от удара беспилотников мог превышать 18,7 млн рублей. При этом подчеркивалось, что санаторно-курортная отрасль полуострова продолжает работать в штатном режиме, и значительного оттока туристов не наблюдалось.
Следственный комитет РФ в связи с атаками возбуждает уголовные дела по статье «Террористический акт» (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). На месте происшествий работают профильные службы, а прокуратура организует взаимодействие для оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим. Кроме того, выплачиваются компенсации семьям погибших и пострадавшим.