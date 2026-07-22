В Ялте 17 человек пострадали при попадании беспилотника в многоэтажный дом

В ночь на 22 июля Ялта подверглась атаке БПЛА, 17 человек пострадали при попадании беспилотника в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

По данным господина Крючкова, госпитализированы шесть пострадавших, трое — в тяжелом состоянии.

Из-за ночной атаки ВСУ обесточен Южный берег Крыма. Сложная обстановка с электричеством сохраняется также на северо-западе и востоке полуострова.