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Курорты Южного берега Крыма обесточены после атаки ВСУ

Часть населенных пунктов Южного берега Крыма обесточены после атак ВСУ на объекты электроснабжения. Об этом пишет «Ъ Кубань-Черноморье» со ссылкой на «Крымэнерго».

В компании отметили, что сложная обстановка сохраняется также на северо-западе и востоке полуострова. Отключения электроэнергии происходят по всему Крыму в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для того, чтобы это исправить, заверили в «Крымэнерго».

Помощник главы региона Ольга Курлаева сообщила, что сейчас обесточены основные курорты Крыма — Алупка, Ялта, Алушта и Массандра. «Энергетическая ситуация у нас в энергосети достаточно сложная. Сейчас у нас уже проблемы появились на ЮБК. Это было ожидаемо»,— сказала госпожа Курлаева ИС «Вести».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Крыма привели к частым отключениям электроэнергии в различных районах полуострова. Уже 6 июля 2026 года на всей территории Крыма произошел блэкаут после ударов БПЛА. После этого электроснабжение начинали частично восстанавливать в Феодосии, Евпатории, Симферополе, Керчи и Судаке, но ситуация оставалась напряженной.

Проблемы с электроснабжением затрагивали не только Южный берег Крыма, но и северные, западные и центральные районы, включая такие города как Евпатория, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Саки. Власти Крыма вводили режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за разрушений объектов инфраструктуры, а советник главы республики Олег Крючков отмечал, что украинские беспилотники атакуют энергетическую систему полуострова практически ежедневно. Сроки восстановления подачи электроэнергии варьировались от нескольких часов до суток, и ремонтные бригады работали круглосуточно.

Подобные атаки приводят не только к перебоям с электричеством, но и к сопутствующим проблемам: например, в Евпатории обесточивание насосных станций вызывало ограничение водоснабжения. В некоторых случаях повреждения энергетических объектов происходили и в других приграничных регионах России, как Курская и Белгородская области, где ВСУ также атаковали электроподстанции, что приводило к массовым отключениям света у потребителей.

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