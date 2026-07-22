Семь квартир выгорели после удара БПЛА по многоэтажке в Ялте
Семь квартир выгорели в ялтинской многоэтажке после попадания беспилотника, частично рухнул фасад здания. Об этом сообщила военкор и помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.
При ударе пострадали 17 человек, шестерых из них госпитализировали. Врачи оценивают состояние троих как тяжелое. По заявлению военкора, специалисты МЧС тушили пожар четыре часа. Всего спасатели эвакуировали из дома 350 человек.
В ночь на 22 июля ВСУ атаковали Ялту с помощью беспилотников. На Южном берегу Крыма из-за удара БПЛА пропало электричество. Также сложная обстановка с электроснабжением сохраняется на северо-западе и востоке полуострова.
Атаки беспилотников приводят к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и человеческим жертвам в различных регионах. Например, в поселке Форос городского округа Ялта в результате атаки БПЛА был полностью разрушен актовый зал школы, ранен охранник, а библиотека получила серьезные повреждения. Падение обломков такого аппарата также вызвало возгорание сухой растительности в районе Ялты. Среди пострадавших при этой атаке оказались не только российские, но и белорусские туристы, многие из которых были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.
Подобные инциденты происходили и в других местах: от падения обломков БПЛА загорались промышленные здания и жилые дома в Севастополе, повреждались частные дома и автомобили в Ростовской области, в Тахтамукайском районе Адыгеи. Нередко такие атаки вызывают пожары, приводят к отключению электроэнергии, повреждениям зданий и других объектов, что вынуждает местные власти вводить режимы чрезвычайной ситуации и организовывать штабы для помощи пострадавшим. Во многих случаях последствия включают необходимость предоставления временного жилья и компенсаций для населения.