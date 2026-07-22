Семь квартир выгорели после удара БПЛА по многоэтажке в Ялте

Семь квартир выгорели в ялтинской многоэтажке после попадания беспилотника, частично рухнул фасад здания. Об этом сообщила военкор и помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

При ударе пострадали 17 человек, шестерых из них госпитализировали. Врачи оценивают состояние троих как тяжелое. По заявлению военкора, специалисты МЧС тушили пожар четыре часа. Всего спасатели эвакуировали из дома 350 человек.

В ночь на 22 июля ВСУ атаковали Ялту с помощью беспилотников. На Южном берегу Крыма из-за удара БПЛА пропало электричество. Также сложная обстановка с электроснабжением сохраняется на северо-западе и востоке полуострова.

Никита Черненко