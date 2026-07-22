Япония направит в Петербург студентов для изучения русского языка впервые с 2022 года

Япония впервые с 2022 года на правительственном уровне направит в Россию группу студентов для изучения русского языка. В августе 15 учащихся прибудут в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

В японском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях, гуманитарные обмены остаются важным направлением сотрудничества. В министерстве подчеркнули, что изучение языков друг друга поможет молодому поколению поддерживать будущие контакты между странами.

Программа молодежных обменов между Россией и Японией действует с 1999 года. Она была приостановлена Токио в 2022 году, до этого в ней приняли участие около 9,8 тыс. человек.

Возобновление поездок стало возможным после изменения рекомендаций для граждан Японии в сентябре 2025 года. Теперь они допускают поездки в Россию при наличии «неизбежных обстоятельств», включая учебные и гуманитарные цели.

Карина Дроздецкая