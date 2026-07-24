Сдержанное потребление

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российский ритейл переживает один из самых сложных периодов за последние два десятка лет. Аналитики фиксируют снижение покупательского спроса за январь — июнь 2026 года как в магазинах формата «у дома», так и в крупных торговых супермаркетах. По данным сервиса T-Pay, наиболее ощутимо это видно в табачных магазинах (–18%) и в алкомаркетах (–12%).

На фоне состояния российской экономики спонтанный спрос сменился сдержанным потреблением, говорят аналитики. Покупатели сокращают крупные статьи расходов на технику, электронику, автомобильные товары. Продуктовые расходы сокращаются не так стремительно.

При этом ключевым вызовом в ритейле стал опережающий рост издержек, что сказывается на маржинальности игроков рынка. Как подсчитали в группе компаний Infoline, рентабельность по чистой прибыли у десятки крупнейших FMCG-сетей в 2025 году снизилась до исторического минимума, составив 1,7%. И, несмотря на понижение ключевой ставки и уменьшение процентных платежей по кредитам с плавающей ставкой, показатели 2026 года могут оказаться еще печальнее, прогнозируют аналитики.

Ритейлеры вынуждены оптимизировать офлайн-присутствие: закрывают неэффективные точки, сокращают сети, продают часть бизнеса. Серьезный сдвиг наблюдается в стрит-ритейле: на фоне более рационального потребления усиливаются форматы, которые ориентированы на регулярный повседневный трафик. На смену модным магазинам приходят аптеки и оптики на центральных улицах Петербурга.

Изменения покупательских предпочтений, давление изменений в экономике, усиление конкуренции вынуждают ритейлеров искать новые модели работы. Наиболее заметными драйверами эффективности бизнеса теперь оказываются развитие собственных торговых марок и введение в ассортимент готовой еды и функционального питания. И, конечно, всем надо не забывать про ЗОЖ-продукты.

Ксения Ахметжанова, редактор Review «Retail»