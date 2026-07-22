Арбитраж рассудит ТАНТК и самарский завод в деле на 52 млн рублей

ПАО «Самарский завод "Экран"» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева». Самарское предприятие требует взыскать с таганрогского авиационного комплекса задолженность в размере 31,7 млн руб., а также неустойку в размере 21 млн руб. Общая сумма исковых требований составляет 52,7 млн руб., а также 135 тыс. транспортных расходов и судебных издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В канцелярии суда «Ъ-Ростов» рассказали, что спор возник по факту договора, заключенного в июле 2020 года. Согласно позиции истца, ТАНТК не выполнил свою часть работы. На предварительное заседание ответчик не явился и отзыв на иск не представил.

Суд обязал таганрогское предприятие до 25 августа направить отзыв на исковое заявление и при наличии — представить доказательства погашения долга. Сторонам также предложено рассмотреть возможность заключения мирового соглашения. Следующее заседание пройдет в Ростове-на-Дону 31 августа.

Подробнее — в материале «Долги на взлет».

Константин Соловьев