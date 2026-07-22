Долги на взлет

В Ростовской области суд рассмотрит иск самарского завода «Экран» к Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу им. Г.М. Бериева о взыскании более 52 млн руб. С авиационного предприятия истец просит взыскать 31,7 млн руб. по договору, условия которого так и не были выполнены, а также неустойки в 21 млн и транспортных расходов в 135 тыс. руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ПАО «Самарский завод "Экран"» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева». Самарское предприятие требует взыскать с таганрогского авиационного комплекса задолженность в размере 31,7 млн руб., а также неустойку в размере 21 млн руб. Общая сумма исковых требований составляет 52,7 млн руб., а также 135 тыс. транспортных расходов и судебных издержек.

В канцелярии суда «Ъ-Ростов» рассказали, что спор возник по факту договора, заключенного в июле 2020 года. Согласно позиции истца, ТАНТК не выполнил свою часть работы. На предварительное заседание ответчик не явился и отзыв на иск не представил.

Суд обязал таганрогское предприятие до 25 августа направить отзыв на исковое заявление и при наличии — представить доказательства погашения долга. Сторонам также предложено рассмотреть возможность заключения мирового соглашения. Следующее заседание пройдет в Ростове-на-Дону 31 августа.

ТАНТК им. Бериева было основано в 1994 году и находится в Таганроге. Компания специализируется на ремонте и техническом обслуживании летательных аппаратов, включая космические. С 18 мая 2026 года управление компанией осуществляет АО «Туполев» (г. Москва). По данным портала проверки контрагентов rusprofile, юридическая активность компании составляет около 1,5 тыс. арбитражных дел на общую сумму около 35,5 млрд руб. Компания значительно чаще выступает в роли ответчика (1,1 тыс. дел), чем истца (349 дел), при этом сумма исков к ней (16,2 млрд руб.) втрое превышает сумму ее собственных исков (5,1 млрд руб.). Основная масса споров связана с неисполнением обязательств. Компания находится под санкциями США, Украины, Швейцарии, Японии, Канады и Новой Зеландии, что накладывает существенные ограничения на ее внешнеэкономическую деятельность.

Как отмечает начальник отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалт» Эдуард Шарко, начатая с 2020 года серия судебных претензий к ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» отражает системный кризис кассового разрыва стратегического авиастроительного предприятия, а не разовые споры с контрагентами. Более того, неучастие или достаточная пассивность в судебных процессах лишь подтверждают, что компания согласна с требованиями контрагентов, но длительное время не может их исполнить ввиду специфики инвестиционного цикла предприятия, а нести дополнительные расходы на судебные процессы нецелесообразно. При этом, согласно базе исполнительных производств, предприятие с просрочкой и в принудительном порядке, но все же полностью выполняет свои обязательства (исполнено более 1300 ИП на сумму более 8 млрд руб., текущие ИП — всего на 200 млн).

В то же время отмечается, что сложившаяся ситуация – рутинная реальность предприятия. По словам господина Шарко, убытки и долги стали реалиями у крупных предприятий, связанных с авиакосмической отраслью. Их основной источник дохода формируют государственные оборонные заказы. Такие процессы могут продолжаться до исполнения обязательств по крупным контрактам до завершения расчетов со стороны заказчика.

Эксперт отметил, что в случае стратегических предприятий, даже при наличии признаков нарушения финансовой устойчивости, вероятность ухода в банкротство из-за значительных задолженности ниже. Эдуард Шарко связывает это с возможностью «спасения» через дофинансирование со стороны заказчика, предоставление льготных кредитов, бюджетных субсидий, снижение долгового бремени через реструктуризацию задолженности.

В 2020 году утверждена программа финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в том числе и с учетом обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Более того, последние предлагаемые законодательные изменения в сфере банкротства как раз в подобных случаях позволят усилить реабилитационные возможности ПАО и ограничат агрессивные действия кредиторов, сместив акцент с ликвидации на восстановление платежеспособности стратегического предприятия. Для предприятия закон создаст «окно возможностей» синхронизировать внутреннюю реструктуризацию с программой оздоровления ОАК, отметил господин Шарко. Для кредиторов — необходимость заранее готовить позиции к участию в санации, чтобы не оказаться в меньшинстве.

Константин Соловьев