Горизбирком начнет рассматривать обращения кандидатов на следующей неделе

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 22 июля рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что в рамках текущей избирательной кампании еще не встречал спорных ситуаций, которые могли бы вызвать вопросы к избирательной системе. Он добавил, что на следующей неделе Горизбирком собирается рассмотреть несколько обращений от кандидатов, связанных с действиями территориальных избиркомов. Несколькими днями ранее представители партий «Яблоко» и «Справедливая Россия» массово получили извещения от ТИК о якобы имеющихся недостатках в их документах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горизбирком Петербурга будет рассматривать обращения кандидатов в связи с действиями ТИК на следующей неделе

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Горизбирком Петербурга будет рассматривать обращения кандидатов в связи с действиями ТИК на следующей неделе

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Сейчас, понятно, идет активная политическая борьба, и многие кандидаты это используют для привлечения к себе внимания. Есть часть заявлений от кандидатов в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с просьбой рассмотреть их обращения, связанные с теми или иными действиями территориальных избирательных комиссий. Мы на следующей неделе будем несколько таких обращений рассматривать прямо на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии и на экраны выведем все документы, скажем так, в публичное поле, покажем их ошибки. <...> На самом деле, я пока не встречал ни одной ситуации, из-за которой были бы вопросы к избирательной системе»,— сказал Мейксин.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что больше половины кандидатов от партии «Яблоко» в Законодательное собрание по одномандатным округам получили письма с замечаниями от территориальных комиссий. Как рассказывали в объединении, чаще всего извещения не содержали конкретных описаний недостатков. Также часть кандидатов предупредили о нехватке необходимых справок, хотя «”яблочники” уверены», что сдавали полные пакеты документов. Также трудности возникли у представителей «Справедливой России». По закону донести недостающий документ позже нельзя. Из-за этого участники выборов могут получить отказ в регистрации в качестве кандидата.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «”Яблоку” нашлось где упасть в Петербурге».

Константин Леньков