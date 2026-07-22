«Ответственность за безопасность невозможно возложить на плечи одного лишь руководителя»

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров предложил разработать механизм персональных санкций для руководителей промышленных объектов, не обеспечивших надлежащую антидроновую защиту своих площадок после серии инцидентов с беспилотниками в Шпаковском округе. На совместном заседании краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба он поручил подготовить конкретные меры взыскания для топ-менеджеров и владельцев объектов, допустивших недостаточную защиту. Мнение относительно такого подхода к обеспечению защиты от военных угроз «Ъ-Кавказ» высказала председатель Ставропольского регионального отделения Федерального союза адвокатов России Нарине Айрапетян.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Объекты промышленной инфраструктуры помимо коммерческой цели, то есть извлечения прибыли, выполняют и жизнеобеспечивающую функцию, которая, в свою очередь, выражается в снабжении теми или иными ресурсами жителей региона, а возможно и страны. Таким образом, от бесперебойной работы производственных мощностей, от благоприятных условий деятельности зависит и комфортное проживание потребителей — всех нас. Основная же цель политического руководства, как видится, должна быть направлена на обеспечение этого комфорта во всех пониманиях это слова.

При таких обстоятельствах принимаемые меры с целью снижения рисков повреждения вышеуказанных объектов, видятся вполне обоснованными. Однако, по моему мнению, эти меры не должны носить инквизиционный характер, которым присуща система формальных доказательств, акцентирование на принуждении, ограниченность в правах защищающейся стороны.

Баланс частных и публичных интересов должен быть соблюден. Видится, что в данном рассматриваемом случае интересы руководства объектов промышленности и властей региона, а также неопределенного круга лиц, являющихся потребителями услуг либо товара, являются общими. В этой связи акцентуация обязательств на одной стороне правоотношений рушит этот баланс, создавая предпосылки для последующих злоупотреблений.

Разумеется, руководитель организации — это первое лицо, которое заинтересовано в том, чтобы его бизнес процветал. И разрушение объектов промышленности прилетающими БПЛА этому процветанию способствовать вряд ли могут. Таким образом, сам руководитель без каких-либо мер принуждения заинтересован в том, чтобы обеспечить сохранность своего имущества.

В связи с наличием общего интереса в сохранности имущества, полагаю, ответственность должна быть также общей. Безопасность должна создаваться всеми, начиная от определенных служб и ведомств, заканчивая обычными гражданами.



Эту ответственность невозможно возложить на плечи одного лишь руководителя. Кроме того, необходимо учитывать, что сама формулировка, связанная с «допущением недостаточной защиты своих территорий», носит весьма субъективный характер и требует учета множества факторов. Для определения степени необходимы четкие критерии такого соотнесения, то есть, минимальный набор мер, которые должны быть предприняты для защиты объектов. Следует также понимать, что, несмотря на все меры, объект либо его элементы могут быть разрушены в условиях атаки на него. Возникают обстоятельства непреодолимой силы, которые исключают вину по причине отсутствия причинно-следственной связи между конкретными действиями/бездействиями и возникшими последствиями.

Региональные власти при этом указывают на то, что намерены проверять не факт наличия формальных защитных мер, а их реальную работоспособность. К сожалению, эмпирическим путем это проверить достаточно сложно.

Сам факт разрушения даже самого оснащенного противоударными элементами объекта не может означать наличие вины на стороне создателя этих элементов.



В сложившейся ситуации необходимо направить усилия не для создания мер ответственности, а на распределение функций для оперативного создания мер безопасности объектов промышленной инфраструктуры. Государственные структуры и ведомства, в частности правоохранительные органы, городские службы, должны принять активное участие в создании этой безопасности. Только коллективный труд и коллективная ответственность способна обеспечить максимальную безопасность в рассматриваемом аспекте».