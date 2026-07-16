Глава Ставрополья хочет ввести ответственность менеджмента за прилеты беспилотников

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился разработать механизм персональных санкций для руководителей промышленных объектов, не обеспечивших надлежащую антидроновую защиту своих площадок после серии инцидентов с беспилотниками в Шпаковском округе, сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ставропольский край ужесточает подход к защите промышленной инфраструктуры от беспилотных угроз. Губернатор региона Владимир Владимиров на совместном заседании краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба поручил подготовить конкретные меры взыскания для топ-менеджеров и владельцев объектов, допустивших недостаточную защиту своих территорий.

«Глава края напомнил о недавних инцидентах с БПЛА на промышленных объектах в Шпаковском округе. Он поручил подготовить предложения по формированию мер ответственности руководителей, допустивших недостатки при создании защиты своих объектов от БПЛА. Также запланировано проведение аудита качества защиты ключевых объектов от атак беспилотников», — говорится в сообщении.

Помимо вопроса персональной ответственности, участники заседания рассмотрели итоги аудита защищенности стратегически важных объектов, проблематику безопасности при проведении массовых мероприятий, а также меры по противодействию подростковой преступности.

На протяжении нескольких последних месяцев регион неоднократно вводил режим беспилотной опасности. Еще весной Владимир Владимиров обозначал приоритеты: формирование мобильных групп реагирования, наращивание применения средств радиоэлектронной борьбы, усиление физической охраны периметров. Нынешнее поручение — следующий уровень той же логики. Региональные власти намерены проверять не факт наличия формальных защитных мер, а их реальную работоспособность, закрепив при этом недвусмысленные последствия для тех, чья подготовка окажется недостаточной.

Для Ставрополья, совмещающего развитый промышленный сектор, разветвленную транспортную сеть и плотную концентрацию социально значимых учреждений, вопрос уязвимости инфраструктуры стоит особенно остро. Любой сбой в системе защиты здесь резонирует значительно сильнее, чем в менее насыщенных регионах.

Станислав Маслаков