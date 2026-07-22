Ремонт школы №8 в Ярославле хотят завершить к 1 сентября

В Ярославле школу № 8 на улице Бахвалова намерены открыть после ремонта 1 сентября. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе прямого эфира Центра управления регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Панорамы Фото: Яндекс.Панорамы

«В восьмой школе мы идем к открытию 1 сентября школьной линейки, там возобновится учебный процесс. На период ремонта учеников переводили в другую школу одного образовательного комплекса. Тем, кто выпускался из 11-го класса, мы пообещали на последнем звонке, что пригласим их на 1 сентября в родную школу»,— сказал господин Молчанов.

Капитальный ремонт в школе ведется с марта 2026 года. Контракт, цена которого — 122 млн руб., заключен с вологодским ООО «Абсолют-М». По словам мэра, в здании уже полностью заменили перегородки и оборудование.

«Сегодня проводятся работы уже по внутренней отделке, меняется фасад здания, крыша капитально ремонтируется. По итогу капитального ремонта мы получаем практически новую школу, которая нам прослужит еще много десятилетий»,— прокомментировал Артем Молчанов.

Господин Молчанов сообщил, что всего в этом году в городе капитально ремонтируют пять школ. Помимо школы №8, это образовательные учреждения №9 им. Ивана Ткаченко (перешла в активную стадию ремонта), №37, №66 и №50 (ремонт завершен).

Алла Чижова