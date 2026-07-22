В Архангельской области продлили меднаблюдение после вспышки инфекции в лагере

Медицинское наблюдение за заболевшими и контактными лицами после вспышки энтеровирусной инфекции в центре детского отдыха «Северный Артек» в Архангельской области продлится до 28 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После вспышки энтеровируса в «Северном Артеке» под наблюдением остаются дети и взрослые

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ После вспышки энтеровируса в «Северном Артеке» под наблюдением остаются дети и взрослые

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным ведомства, в настоящее время у детей и взрослых, находящихся под наблюдением, признаков заболевания не выявлено. Все заболевшие находятся дома, повторных обращений за медицинской помощью не поступало.

Вспышка инфекции затронула 13 детей в возрасте от 7 до 10 лет и троих взрослых. В связи с этим смена в лагере была завершена досрочно, после чего детей отправили домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее проверку по факту вспышки энтеровирусной инфекции начала прокуратура Архангельской области.

Матвей Николаев