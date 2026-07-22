Петербургский депутат предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов на складах

Лидер фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов предложил обязать маркетплейсы создавать механизмы компенсации или страховать товары, находящиеся на их складах. Об этом депутат сообщил 22 июля в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Дмитрий Павлов призвал создать механизм компенсации за утраченные на складах маркетплейсов товары

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат Дмитрий Павлов призвал создать механизм компенсации за утраченные на складах маркетплейсов товары

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, действующее законодательство не предусматривает механизмов защиты предпринимателей в подобных ситуациях, из-за чего малый бизнес вынужден самостоятельно нести убытки.

Господин Павлов отметил, что с 7 июля маркетплейсы в одностороннем порядке изменили условия работы с продавцами. Согласно новым правилам, в случае уничтожения или повреждения товара в результате атак беспилотников, взрывов или обстрелов компании могут отказать в компенсации, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы.

«Я понимаю логику бизнеса, когда компании не хотят брать на себя риски, которыми не могут управлять. Но возникает закономерный вопрос: почему за это должен платить малый предприниматель, который создает рабочие места, платит налоги и уже отдал маркетплейсам 40–70% за комиссии, логистику, хранение и рекламу»,— заявил Дмитрий Павлов.

Депутат подчеркнул, что для небольших компаний потеря всего товара может означать фактическое прекращение деятельности. По его мнению, наряду с восстановлением инфраструктуры необходимо предусмотреть меры поддержки предпринимателей, утративших продукцию на складах маркетплейсов.

Матвей Николаев