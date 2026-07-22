В Ростовской области в 2026 году резко выросло число банкротств

В Ростовской области за первое полугодие 2026 года в арбитраж поступило 25 тыс. 423 исковых заявления, сообщили на расширенном заседании президиума Арбитражного суда региона по итогам работы за шесть месяцев. Это на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 8,8% больше, чем за январь—июнь 2024 года, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заметнее всего вырос блок дел о несостоятельности. За отчетный период в суд поступило 10 тыс. 175 заявлений о банкротстве, что на 11,4% выше уровня первого полугодия 2025 года и на 35,1% выше результата за тот же период 2024 года. Таким образом, доля банкротных споров в общем массиве поступивших заявлений составила 40%. Годом ранее этот показатель был 40,6%, а в первом полугодии 2024 года — 32,2%.

Основной вклад в рост снова обеспечили обращения о признании банкротами граждан. Таких заявлений за шесть месяцев поступило 9 тыс. 444. Это на 6,9% больше, чем в первом полугодии 2025 года, и на 34,9% больше, чем за январь—июнь 2024 года. По сути, именно дела о личной несостоятельности определяют динамику банкротной статистики в регионе.

Судебная нагрузка в регионе продолжает расти и по общему числу исков, и по банкротным спорам. При этом темпы роста заявлений о несостоятельности заметно опережают динамику общего потока дел, а внутри этой категории быстрее всего увеличивается число обращений от граждан.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ценные бумаги находящегося в стадии ликвидации ООО «Племагрофирма «Андреевская» из Дубовского района Ростовской области выставлены на открытый аукцион за 104,9 млн руб. Торги по продаже имущественного комплекса предприятия за 2,4 млрд руб. признаны не состоявшимися, поскольку на участие в них не было подано ни одной заявки. При этом общий долг предприятия вырос почти до 3 млрд руб.

Станислав Маслаков